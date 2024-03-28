Россиянин, который воюет за Украину, рассказал, что его разочаровывает в гражданских украинцах

Россиянин, с 2014 года воюющий за Украину, боец 3 штурмовой бригады "Барсик" рассказал, что украинцам нужно снова стать единым целым, как это было в 2022 году, чтобы победить Россию.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Барсик" отметил, что в начале войны украинцы были очень объединены и помогали военным, чего сейчас не хватает.

"Хотелось бы, чтобы люди понимали, что война не где-то там на Донбассе, а в нашей стране. Чтобы они понимали, что мы можем победить, если все на это будут работать. Люди, которые не на фронте должны помогать. Вот когда вся страна станет, как один кулак, как это было в начале войны. Тогда несли военным все, что можно. А потом расслабились. Вот если бы все снова были единым кулаком, было бы легче. Когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь - ты хочешь видеть людей, которые тебе помогают. А ты видишь тех, кому все равно и смотришь на них, как на дерьмо. А так не хочется - потому что мы воюем за этих людей, за эту страну", - сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО БЫЛА МЯСОРУБКА! Против 3 ОШБр стояло 7 бригад противника! Интервью с "Барсиком".

Напомним, боец 3 штурмовой рассказал о полетах в окруженный Мариуполь и секретную операцию.

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