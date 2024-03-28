Россиянин, который воюет за Украину, высказался о мирных переговорах с Кремлем

Россиянин "Барсик", который воюет в 3 штурмовой бригаде, рассказал, что он понимал, что война в Украине будет и даже готовил к этому гражданских. Он подчеркнул, что договариваться с оккупантами нельзя.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Нужно закончить эту войну. Эти "Минские договоренности" нашу армию разлагали и ни к чему хорошему не привели. Полномасштабная война решит — мы или они. А потому мы готовились, готовили население. Полномасштабная война решит вопрос, договариваться с противником нельзя по схеме "Минск". И я надеюсь, таких переговоров больше не будет. И мы решим этот вопрос с соседями", — сказал "Барсик".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО БЫЛА МЯСОРУБКА! Против 3 ОШБр стояло 7 бригад противника! Интервью с "Барсиком".

Напомним, в Харькове россияне сбросили бомбы на дома, в Николаеве, Запорожье и Херсоне — взрывы.

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