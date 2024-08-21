Россиянин подорвал своих и сдался Украине: что известно об операции "Очерет"

Российский военный предоставил ценные разведданные об оккупантах на конкретном участке фронта. А кульминацией сделки стала атака на штаб батальона "Шторм-Z".

Россиянин подорвал своих приспешников и перешел на сторону Украины! Главное управление разведки раскрыло детали блестящей спецоперации. Кто стал главным исполнителем дела и "поджарил" штаб с офицерами "Шторм Z"? Что побудило этого россиянина пойти на сотрудничество с Украиной?

Все подробности громкой истории смотрите в эксклюзиве Людмилы Труфин для TSN.UA.

Спецоперация ГУР

Российский военный подорвал штаб с офицерами батальона "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины! Главное управление разведки сообщило об успешной спецоперации. В рамках совместной операции проекта "Хочу жить" и легиона "Свобода России" под кодовым названием "Очерет" была осуществлена диверсия против российских оккупационных сил. А главным исполнителем стал российский военнослужащий с позывным "Сильвер", который служил пилотом FPV-дронов:

"Зимой 2024 года российский пилот FPV с позывным "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России". Пойти на сотрудничество с Украиной россиянина, по его словам, побудили систематические военные и другие преступления командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россиянин подорвал офицеров "Шторм Z" и перешел на сторону Украины! Спецоперация "Очерет": как это было?

Кульминация спецоперации "Очерет"

В течение периода сотрудничества "Сильвер" предоставил ценные разведывательные данные о расположении, численности и планах российских войск на конкретном участке фронта. Кульминацией операции стала атака на штаб батальона "Шторм-Z":

"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу вбросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались".

Россиянин против режима Путина?

После успешного выполнения задания российский военнослужащий скрылся по заранее спланированному маршруту и перешел на территорию, подконтрольную Украине. Сейчас он стал рекрутом легиона "Свобода России".

Что дальше?

В ГУР подчеркивают, что ныне российский доброволец стал рекрутом легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом:

"Главное управление разведки Минобороны Украины напоминает, что каждый российский военнослужащий может воспользоваться государственной программой "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен. Эта программа действует под эгидой Координационного штаба по обращению с военнопленными".

Читайте главные новости дня:

Другие успешные спецоперации

Однако это не единственный пример успешного сотрудничества нашей разведки с российскими военнослужащими, которым не нравится путинский режим. В апреле 2024 года россиянин с позывным "Гога" совершил поджог помещения малого ракетного корабля "Серпухов" в городе Балтийск Калининградской области.

Спецоперацию "Рыбалка" по выведению из строя ракетного корабля провели легион "Свобода России" совместно с проектом "Хочу жить". Россиянину удалось устроить пожар на корабле и унести с собой тайные документы. Об этом заявили бойцы ЛСР совместно с "Хочу жить" на совместной пресс-конференции.

Как сообщил россиянин с позывным "Гога", в декабре 2023 года он вышел на связь с легионом "Свобода России", борющимся с путинским режимом на стороне Украины:

"Со мной связались, обсудили мои дальнейшие действия – что я могу дать легиону, как я могу быть полезным. Любой человек, который обратится в легион – для него найдется работа, неважно, чем он будет заниматься – будет выполнять операции, в информационном поле будет работать, разведданные будет предоставлять. Оказалось, что мне подходит диверсионная операция. И через некоторое время я совершил поджог помещения на корабле. Забрал с собой секретные документы подготовленные и покинул корабль, а также покинул территорию РФ".

Совместная спецоперация ЛСР и "Хочу жить"

По его словам, "это была общая операция легиона "Свобода России" и проекта "Хочу жить".

У "Гоги" был допуск к гостайне

"Гога" также поделился, что ранее был военнослужащим Балтийского флота и имел допуск к гостайне. Когда началось полномасштабное вторжение, мужчина пытался убедить своих коллег в том, что Россия не права. Однако тогда он не получил поддержки.

Впоследствии "Гога" попытался уволиться из флота, но ему это не дало сделать руководство. Он принял решение перейти на сторону Украины в войне против путинского режима.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в свою очередь отметил, что это проявление сопротивления демонстрирует, что в России остается много свободных людей, готовых к сносу режима Путина.

Что известно о подожженном корабле "Серпухов"?

"Серпухов" – российское судно проекта 21631 "Буян-М", которое РФ спустила на воду в 2015 году.

В начале апреля 2024 года сообщалось, что в Калининградской области РФ горел ракетный корабль "Серпухов". Отмечалось при этом, что в результате пожара судно получило значительные повреждения. Впоследствии в ГУР прокомментировали ситуацию, отметив, что из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

Разведчики добавили, что для восстановления боеспособности "Серпухова" потребуется длительное время. Впрочем, тогда в ГУР не подтвердили причастность Украины к пожару на российском ракетном корабле.

Впоследствии в ГУР сообщили, что хотя корабль и не участвовал в российско-украинской войне, Москва планировала перебросить его в Черное море из-за потери боеспособности Черноморского флота.

Читайте также: