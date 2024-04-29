Россиянин в Германии жестоко убил двух украинских военных: новые подробности трагедии

Россиянин напал с ножом на украинских военных в баварском городке Мурнау. Версии от свидетелей – разные. Полиция не разглашает подробностей, пока идет следствие.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Россиянин убил военных из Украины, проходивших реабилитацию

Тихий немецкий город Мурнау-ам-Штафельзее до сих пор не может оправиться от случившегося среди бела дня в субботу, новость попадает в мировую прессу.

По предварительной информации 57-летний мужчина набросился с ножом на двух украинских военнослужащих, проходивших в Германии реабилитацию.

Один из них — 36-летний — погиб на месте, другого — 23-летнего успели доставить в госпиталь, но спасти не смогли.

В результате немедленных розыскных мероприятий в тот же вечер нашли и арестовали 57-летнего подозреваемого по его домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый – гражданин России.

Никаких подробностей: что предшествовало убийству — полиция не разглашает, единственное что известно: произошла ссора. Правоохранители попросили свидетелей обратиться и рассказать о происходящем в торговом центре.

Новость об убийстве украинцев

Почему произошла трагедия

Немецкое издание BR-24, ссылаясь на местного жителя утверждает, будто жертв и подозреваемого нередко видели вместе.

Корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко местные жители, хорошо знавшие убитых, описывают совершенно другую историю: подозреваемый открыто поддерживал захватническую войну России, пьянствовал и не раз нападал на украинцев — в том числе и в том же супермаркете, а также демонстративно носил нашивки с Z-символикой. А у украинских парней были серьезные ранения конечностей, поэтому не могли полноценно защищаться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона. В воскресенье суд оставил россиянина под стражей.

Место, где произошло преступление

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