Россиянин воюет в составе 3 штурмовой бригады: он рассказал, почему приехал защищать Украину

Боец на позывной "Барсик" в 2014 году приехал из России и присоединился к "Азову", чтобы защищать Украину. В 2022 году он снова ушел на фронт и воюет в составе 3 штурмовой бригады.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Украинский национализм мне очень близок - и по духу, и я прекрасно понимаю, что у меня там творится, какой там режим. И я не хотел, чтобы это режим распространился еще и сюда. Я был не согласен с политикой своей страны, властью. Я был на проукраинских митингах, после чего ФСБ начала прессовать. Дело доходило до абсурда. И поэтому я приехал в Украину, чтобы отстаивать свободу здесь с оружием в руках", - пояснил он.

"Барсик" рассказывает, что до 2014 года он работал в РФ, занимался активизмом. Своим родственникам он не сказал, что едет в Украину. Военный отмечает, что многие родственники его не поняли.