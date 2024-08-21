Россиянин подорвал штаб оккупантов и перешел на сторону ВСУ: что он рассказал об уникальной спецоперации

Украинские спецслужбы рассекретили и рассказали подробности спецоперации по устранению российского командира батальона "Шторм-Z". Уникальность задачи заключалась в том, что покушение на своего командира совершил российский военный, который перешел на сторону Украины и является рекрутом легиона "Свобода России".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Известно, что российского военного, который перешел на сторону, Украины зовут "Сильвер", ему 24 года, он из Кузбасса, учился на фельдшера, после срочной службы хотел стать профессиональным военным, но подписывать контракт с российской армией отказался. Узнав о легионе "Свобода России", парень решил связаться с его представителями.

"Когда началась война, я не мог воевать на стороне России. Потому что по факту – это захватническая война, я давал клятву защищать свой народ, родину. Но на мою страну никто не нападал. Я не мог воевать за Россию. Потом я узнал, что можно воевать за Россию, но на стороне ВСУ", – говорит „Сильвер“.

Россиянин, перешедший на сторону Украины

Чтобы попасть на фронт, сначала россиянин подписал контракт с российской армией и оказался в подразделении "Шторм-Z". Два месяца под Очеретино руководил беспилотниками. Все это время "Сильвер" был на связи с представителями проекта "Хочу жить". Именно они в сотрудничестве с руководством легиона "Свобода России" координировали действия россиянина. С помощью двух гранат Ф-1 военному удалось подорвать штаб, в котором в тот момент находился командный состав батальона во главе с его командиром, и после этого безопасно добраться до украинских военных.

"Это не единственная операция, которая у нас есть. Это одна из операций, которые мы можем озвучивать и которую мы можем продемонстрировать, и показать, собственно, человека, который поступил правильно, который принял правильное решение, который присоединился к рядам легиона "Свобода России" и уже с оружием в руках будет освобождать Россию. Это очень правильный поступок, похвальный поступок, и такой человек заслуживает уважения", – говорит спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

Сейчас "Сильвер" проходит военную подготовку и готовится освобождать Россию в составе легиона "Свобода России". За более чем два года существования проекта "Хочу жить" его представители получили более 40 тысяч обращений россиян, чтобы добровольно сдаться в плен. На сегодня состоялось уже более 300 успешных операций с участием россиян. Еще более тысячи – в разработке.

"Сильвер" на пресс-конференции

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