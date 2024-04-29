Россиянин зарезал украинских военных: все, что известно о шокирующей трагедии

Эта трагедия всколыхнула весь мир. Они пережили войну в Украине, получили ранения и отправились на лечение в Германию, и там их получили Россия.

Казалось бы, за тысячи километров от фронта и родных болот, россиянин достал нож и жестоко убил двух украинских военных в Германии. Так говорят правоохранители.

Все детали трагедии журналисты поведали в эксклюзиве TSN.ua.

Жестокое убийство украинских военных в Германии

От этой истории стынет кровь. Двое украинских военных отвоевали на фронте, получили ранения, после чего отправились лечиться в Германию. Но даже в тысячах километров от российской границы рашисты получили украинцев. 27 апреля по миру разлетелась новость об убийстве двух мужчин 23 и 36 лет. Произошло это в городе Мурнау, а в преступлении заподозрили россиянина.

"В рамках немедленно начатых розыскных мероприятий в тот же вечер неподалеку от места преступления по домашнему адресу был обнаружен и задержан 57-летний подозреваемый. Подозреваемый является гражданином России".

Что говорят в МИДе?

Впоследствии в Сети появилась информация, что у украинских парней были серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защищаться. В местной полиции говорят, что подозреваемый в убийстве уже под стражей, а украинские журналисты выяснили, что россиянин был ярым зет-патриотом, правда, подальше от родных болот и вот, по версии правоохранителей, находясь в тысячах километров от России, 57- летний мужчина цинично и безжалостно зарезал двух украинских военных, а затем скрылся. Но именно в его квартире нашли орудие убийства – нож. Сейчас дело под свой контроль взяло украинское МИД.

Глава МИД Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона. Между тем, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что убийство украинских военных на реабилитации в Германии – это больше, чем преступление.

“Убийство украинских военных на реабилитации в Германии – это больше, чем преступление. Его раскрытие – это дело чести. Спасибо немецкой полиции, что разделяет это отношение. Если подтвердится национальный мотив, это будет, кроме прочего, низкая и ужасающая коварство. Но чего еще от них ждать? В любом случае, виновные должны понести ответственность по всей строгости закона. И понесут. Буду держать в курсе. Будьте бдительны, но не паникуйте. Идентифицируйте себя на украинском языке. Нас здесь гораздо больше, чем их”.

Жестокое убийство украинских военных в Германии — что говорят в полиции / Фото: Associated Press

Что известно о трагедии?

Где именно служили ребята, выясняют, также ищут их родных. В немецкой полиции заявили, что один из военных скончался еще до прибытия врачей от серьезных травм. Второго медики пытались спасти, но вечером того же дня, невзирая на немедленные реанимационные мероприятия, сердце парня остановилось. Известно, что подозреваемый в убийстве набросился на мужчин прямо на территории торгового центра, у которого проживал и сам. Были ли они знакомы до этого рокового дня, пока неизвестно. Но эта история еще раз доказывает: россиянин может выехать из своего болота, а болото из россиянина никогда.

Более того, "зет-патриот", видимо, из большой любви к путину получил в придачу немецкое гражданство, чтобы не светить болотянское. Жизнь украинских военных уже не вернуть, в городе, где произошла эта ужасная трагедия, люди установили мемориал в честь убитых с украинским и немецким флагами.

Подозреваемый – фанат Путина?

Также журналист "1+1 медиа Украина" Андрей Цаплиенко сообщил, что убийца украинских военнослужащих в немецком Мурнау местный Z-патриот, открыто поддерживавший российскую агрессию и демонстративно носивший нашивки с Z-символикой. Пока дело на контроле местной прокуратуры, новые детали на время следствия не рассказывают. Но миру давно пора понять, что даже гражданские россияне — нередко обычные неадекваты. К тому же это далеко не первая история, когда россияне нападают на украинцев даже за рубежом.

Украинка Марина Стеценко

Убийство двух украинок

В марте 2024 года в Гоккенгайме нашли убитыми сначала 27-летнюю Маргариту Стеценко, ее мать 51-летнюю Марину Стеценко до последнего надеялись найти живой, но 19 марта тело женщины вытащили из воды. Это была семья харьковчан, уехавших в Германию из города, фактически ежедневно под обстрелами. Но их и там достали россияне.

Снова не обошлось без россиян!

7 марта в немецком издании "Билд" сообщили, что есть первые подозреваемые — среди которых россиянка. По данным журналистов, в совершении преступления подозреваются 44-летний немец и его жена — 43-летняя россиянка, впрочем, шокирует еще один момент – это убийство они планировали давно. Причина – те захотели похитить ребенка Маргариты и для девочки даже заранее купили одежду. По данным журналистов, немец Марк работал мясником, а 43-летняя россиянка Инна была офисным работником. Пара имеет троих детей. Свидетели говорят, что накануне мужчина придумал целую легенду и рассказывал соседям о своей якобы новорожденной дочери. По его версии, ребенок якобы находился в отделении интенсивной терапии и вот-вот они должны были забрать его домой.

У этой семейной пары и нашли живую и невредимую Мию, ее взяли под опеку и доставили в больницу, где ДНК подтвердило, что она — дочь погибшей украинки. Одна из версий убийства: семейная пара познакомилась с украинками, предложив им помощь в оформлении документов. А что было дальше и почему они решили так жестоко расправиться с украинками неизвестно.

По результатам следствия, россияне и ее мужу немцу инкриминируют сначала убийство 51-летней бабушки вечером 6 марта 2024, а через несколько часов — 27-летней матери одномесячного ребенка.

Баскетболист Фото:ART Giants/Instagram

Убийство баскетболистов

Еще одна трагедия всколыхнула украинцев в феврале. Тогда неизвестные с ножами напали на баскетболистов из Украины. Один из спортсменов, 17-летний Владимир Ермаков, скончался в больнице от полученных травм. Случилось это в городе Оберхаузен, в 40 километрах от Дюссельдорфа. Как выяснилось позже, еще по дороге в автобусе между подростками началась словесная перепалка, а когда они вышли на остановке началась драка. Один из нападавших получил нож и ранил 4-х парней, среди которых было двое украинцев. В Федерации баскетбола Киева в Facebook заявили, что на ребят напали накануне очередного матча именно за то, что они – украинцы.

Полицейские оперативно разыскали и задержали нападающих, ими оказались подростки — один родом из Турции, а другой из Сирии.

Также в июне 2023 года в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, сбежавшую туда от войны вместе с десятилетней дочерью. Как сообщает Bild, 39-летняя Юлия приехала с дочерью в Германию весной 2022 года из-за полномасштабной войны. По данным издания, Юлия жила со своим 50-летним любимым – немцем Францом. Он, говорят, и стал убийцей. При совершении преступления уровень алкоголя в его крови составил 1,4 промилле. Обвиняемый убеждал, что убийство было случайным и до последнего не признавал вину.

Напомним, также уже известны новые шокирующие детали скандального убийства 16-летнего юноши в Киеве. Друг погибшего Максима Захар Пучко, который был свидетелем трагедии, в эфире "1+1 Украина" сделал громкое заявление.

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