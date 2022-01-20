Российская агрессия против Украины: Евросоюз, США, НАТО и ОБСЕ обсуждают вероятность вторжения и противодействия Путину

Россия пытается перекроить установившуюся модель безопасности в Европе, понимают западные партнеры.

Новое наращивание русских войск на украинской границе. Подозрительные армии агрессора в настоящее время прибывают в Беларусь. Там на 10 февраля анонсировали обучение под названием «Союзная решительность-2022». Увеличилось военных и в русской Брянской области. А в Ростовскую — прибыли новые боевые разведывательные вертолеты КА-52 "Аллигатор". Президент США заявил: любое новое пересечение украинской границы россиянами будет считаться началом наступления. И наказание за него будет жестким.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Пресс-конференцию по случаю первой годовщины президентства Джо Байден почти полностью посвящает российской агрессии против Украины. На вопрос журналистов, как он оценивает вероятность нового наступления, американский президент говорит, что на полноценную войну в Европе Путин вряд ли решится, но к каким-то действиям может прибегнуть.

«Я думаю, что он все еще не желает полномасштабной войны, это во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он испытает Запад? Испытает Соединенные Штаты и НАТО? Да, конечно», — говорит Байден.

Какие именно "действия" Байден имел в виду позже, уточнят в Белом доме. Представитель Джен Псаки добавляет, речь идет прежде всего о провокациях против Украины и ударах по киберпространству. Однако, чтобы это не было, в Вашингтоне дают четко понять – любое пересечение границы Украины российскими военнослужащими будет расценено как вторжение. А в случае полномасштабной войны Россию будет ждать болезненный пакет санкций. Такие ограничения, говорит Байден, Путин не видел еще никогда.

«Если они действительно сделают то, на что способны сделать с накопленной на границе силой, это будет катастрофой для России. Если они дальше вторгнутся в Украину, то наши союзники и партнеры готовы нанести серьезный ущерб и значительный ущерб для России и российской экономики. Перед Путиным стоит серьезный выбор – либо деэскалация, и дипломатия, либо противостояние с последствиями», – добавил Байден.

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Перед выбором ставит Россию и ее северная соседка. Не дожидаясь общего европейского решения, Финляндия заявила, что в случае вторжения в Украину против России будут приняты жесткие санкции.

«Острой угрозы Финляндии нет, но ситуация в Украине очень тревожная», — предупредила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Убеждать остальных европейцев быть жестче в отношении Путина приехал американский госсекретарь. Перед переговорами в Германии и Швейцарии — Энтони Блинкен посетил Киев. Была встреча с Владимиром Зеленским, и под вечер президент Украины обнародовал видео, в котором призвал — прежде всего не паниковать.

«Украина не хочет войны, но Украина должна всегда быть готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности, у нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия, и это не новость», — заявил Зеленский.

Байден: любое новое пересечение украинской границы россиянами будет считаться началом наступления

Между тем, переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Берлине уже стартовали.

Об этом сообщает корреспондентка Радио Свобода Зоряна Степаненко специально для ТСН.

Неожиданное турне американского госсекретаря по Европе продолжается, сегодня у него остановка — Берлин. В этот момент Энтони Блинкен встречается в немецкой столице со своими коллегами — дипломатом из Великобритании и главами французского и немецкого МИД. Таким вот мощным дипломатическим составом решают, как преодолеть потенциальную угрозу со стороны России. И как вынудить ее отступить от украинских границ.

Именно этим сейчас встревожено руководство всего Евросоюза и не только. Ситуация опасна как никогда – Россия пытается перекроить устоявшуюся модель безопасности в Европе, понимают западные партнеры. И, чтобы предотвратить это, готовы выступить единым дипломатическим фронтом. По крайней мере, эту готовность подтвердили накануне вечером — во время телефонных переговоров в многостороннем формате.

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Возможную угрозу со стороны России впервые одновременно обсуждали Евросоюз, США, НАТО, ОБСЕ – мнениями обменивались после контактов с Украиной. Договорились, что существующую архитектуру безопасности в Европе будут отстаивать и делать все, чтобы сработала не сила, а дипломатия.

Сейчас Энтони Блинкен, представлявший США на этих переговорах, координирует позиции с немецкими партнерами, которые в случае российской атаки, не исключают санкции против «Северного потока-2», выгодного России.

Через несколько часов у Госсекретаря встреча с канцлером, после обеда они выйдут в прессу и расскажут, до чего договорились. Следующая и последняя остановка Госсекретаря в Европе – это Женева, которая, похоже, стала привычным местом встречи для американской и российской сторон. Энтони Блинкен сядет за переговорный стол с Сергеем Лавровым. И речь пойдет о том, как наконец снять напряжение вокруг Украины. А значит – и во всей Европе.

Генсек США уехал в Берлин, чтобы обсудить вопросы Украины с европейскими партнерами

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