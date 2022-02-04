Российская агрессия в Украине: Фейгин объяснил причину затишья в феврале

Волевое решение относительно интервенции в России может принять только один человек.

Российский адвокат и блогер Марк Фейгин считает, что напряженная атмосфера вокруг угрозы вторжения России в Украину сменилась затишьем в связи с отъездом президента РФ Владимира Путина на открытие Олимпиады в Китай.

Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, существует мнение, что в феврале вторжение России не состоится, поскольку Путин отбыл в Пекин. А коллективное решение об интервенции в РФ принимать никто не решится.

“Сейчас какое-то ожидание, затишье, связанное с тем, какое решение примет это должностное лицо. Если раньше как-то спорили о мнениях внутри окружения Путина, то сейчас больше связывают волевое решение именно с ним, потому что никто не хочет нести коллективную ответственность за принятие решения об интервенции”, — отметил Фейгин.

Фейгин рассказал о затишье России в феврале

Напомним, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак не видит оснований для оптимизма по поводу будущих отношений россиян и украинцев и считает, что через несколько ближайших лет примирение не состоится.

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