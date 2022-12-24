Российская аналитик предупредила украинцев о большой провокации на Рождество со стороны РФ

Для провокации Россия может использовать как территорию Беларуси, так и Приднестровья.

Российская политическая аналитик Ольга Курносова не исключает, что Россия может провести большую провокацию на Рождество или 25 декабря, или 7 января.

Такое мнение Курносова высказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Может быть какая-то большая провокация, речь идет о так называемом "дружеском нападении". Это когда враг переодевается в форму другой армии. Например, когда бойцы ППК "Вагнер" изображают военных, которые нападают на Беларусь. К сожалению, такого рода провокации я не могу" исключить. На мой взгляд, что такая провокация планируется. Она может быть осуществлена на Рождество 25 декабря, хотя мне кажется, что больше вероятность, что 7 января или позже", — рассказала она.

По ее словам, операцию "под чужим флагом" Кремль может совершить как на территории Беларуси, так и на Приднестровье.

Угроза нового наступления со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсудили недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и опрокидывание части техники ближе к границе с Украиной.

После этого белорусский диктатор отправился к российскому президенту-террористу Владимиру Путину. Стоит добавить, что в 2022 году Александр Лукашенко восемь раз встречался с Путиным.

По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия создает видимость подготовки наступления со стороны Белоруссии.

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