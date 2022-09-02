Российская армия перегруппировывает свои войска: Жданов объяснил, чего ждать дальше

Военный эксперт отметил, что перегруппировка российских войск может закончиться через несколько дней.

За прошедшие сутки наблюдается тенденция к снижению активности боевых действий. И мы наблюдаем некоторое снижение активности в ракетных ударах.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале объяснил, о чем это свидетельствует и чего ждать дальше.

"Если заметили, количество воздушных тревог уменьшилось, они уже не распространяются практически на всю Украину, за исключением одного-двух раз в неделю. В основном это касается некоторых групп областей, и прилетов самих ракет стало меньше. О чем это говорит? Еще один спад в активности Российской Федерации. Сейчас по многим направлениям идет перегруппировка российских войск: это Запорожское направление, Донецкое направление", – пояснил эксперт.

Жданов отметил, что перегруппировка российских войск может закончиться через несколько дней, а затем возможно усиление боевых действий.

"Посмотрим по окончанию перегруппировки, она может закончиться через несколько дней, и вполне возможно, что возрастет активность российских войск и на суше, и в воздухе", - заключил он.

К слову, вечером 2 сентября масштабная воздушная тревога объявлена почти по всей Украине. Она связана с вероятностью запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания.

Напомним, военный эксперт Петр Черник заявил, что Россия уже исчерпала оружие, которое было на ближних к Украине территориях. Оккупанты даже забрали 12 тысяч тонн оружия у белорусов, однако на далеком зауралье оружия еще много.

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