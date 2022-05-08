Российская армия в Украине повторяет преступления нацистов во время Второй мировой войны: фотосвидетельство

Российская армия в Украине повторяет преступления нацистов во время Второй мировой войны: фотосвидетельство

Массовые расстрелы, депортация, принудительные работы, пытки и изнасилования. Это преступления против человечности, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны. Теперь по методичке нацистов в Украине уничтожают гражданское население российские войска. Кремль дал им индульгенцию на убийство и десятилетиями создавал из украинцев образ нацистов и бандеровцев.

О том, как российская армия в Украине повторяет преступления нацистов во время Второй мировой войны, в эфире "1+1", марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Алла Хоцянивская.

86-летняя Луиза Ефимовна скрывалась от российских бомбежек три недели и один день. Сигнал воздушной тревоги ее пугает с детства. Женщина пережила Вторую мировую войну и была вынуждена снова спасаться от обстрелов. Во время Второй мировой ей было шесть. Отец ушел на фронт, а маленькая Луиза вместе с мамой и братьями убегала от войны. Вспоминает, как товарный поезд, которым эвакуировались, бомбили нацисты.

Точно так российские войска сейчас цинично расстреливают эвакуационные поезда, автобусы и гражданские автомобили. Не останавливают оккупантов – ни белые флаги, ни надписи – дети.

Луиза Ефимовна говорит, им повезло, что смогли тогда уехать. Всю мамину родню нацисты расстреляли. Как и тысячи евреев – они стали главной целью гитлеровцев. Окончательное решение еврейского вопроса – уничтожение. Такова была политика правительства Третьего рейха. То же самое сейчас делают и россияне, говорит историк Андрей Солонец.

"У нацистов существовала такая политика неполноценности других народов. Высшая арийская раса. И неполноценность других национальностей. Если посмотреть идеологическую составляющую современной войны со стороны России – то мы видим по факту тоже самое. Мы видим что те же украинцы на экранах телевизоров и в России они обезчеловечниваются", — говорит заведующий отделом истории боевых действий национального музея истории Украины во Второй Мировой войне Андрей Солонец.

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Ненависть к украинцам воспитывалась у россиян десятилетиями. Украинцев российское телевидение 8 лет показывало нацистами. Кремль дал индульгенцию на убийство мирного населения, равно как когда-то совершил Третий рейх.

Сотрудники музея Второй мировой войны провели параллель между событиями, отделяющими 80 лет, сопоставив фотосвидетельства. В некоторых моментах кажется, что русские войска даже превзошли нацистов в своих преступлениях. Когда речь идет об уничтожении украинских городов, инфраструктуры, садиков, школ и предприятий.

Во время Второй мировой рейхскомиссар оккупированной Украины Эрих Кох планировал колонизировать территории и сделать все, чтобы не существовало даже названия – Украина. Эту идею нациста сейчас пытается реализовать российский президент Владимир Путин. Выжившая во Второй мировой Луиза Ефимовна — верит, уничтожить Украину российскому диктатору не удастся.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.