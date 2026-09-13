Российская атака на поезд у границы с Польшей: на кого нацелился Путин - все детали

Президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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В ночь на 13 сентября Россия нанесла массированный удар по западу Украины. Одним из районов атаки стала территория международного пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. В результате российского удара был поврежден локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава». Во время удара недалеко от польской границы на станции находилось сразу несколько пассажирских поездов, в том числе с высокопоставленными иностранными представителями, среди которых были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера ФРГ Гюнтер Зауттер и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

ТСН.ua собрал всю известную информацию об этой террористической атаке России.

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Атака России на АЗС возле «Ягодина»

Утром 13 сентября пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш подтвердила российскую атаку в районе пункта пропуска «Ягодин».

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По её словам, в результате удара была повреждена автозаправочная станция недалеко от границы с Польшей. Из-за падения обломков там загорелись помещения АЗС и несколько грузовых автомобилей, припаркованных рядом.

По данным СМИ, в результате атаки российского беспилотника легкие травмы получили двое водителей. Очевидцы рассказывали, что во время атаки неподалеку находилось около десяти пассажирских автобусов.

Также сообщалось о повреждении местного супермаркета.

Польша подняла в небо истребители

Массированное наступление российских войск на запад Украины и приближение ударных беспилотников к польской границе вынудили военное руководство Польши срочно поднять в небо истребительную авиацию.

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В польском командовании заявили, что во время российской атаки угроза для страны была реальной.

Отдельные российские беспилотники действовали непосредственно вблизи украинско-польской границы и даже поражали цели на расстоянии всего нескольких или около десятка километров от Польши.

Российский дрон поразил поезд «Киев — Варшава»

Именно во время этой атаки российский беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава», который должен был следовать в столицу Польши.

В «Укрзализныце» уточнили, что столкновение с локомотивом произошло на станции Ягодин, примерно в двух километрах от польской границы.

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Атака произошла около пяти часов утра. Российский беспилотник удалось обнаружить заблаговременно. Диспетчер Центральной мониторинговой группы «Укрзализныци» заметил угрозу, после чего пассажиров и сотрудников поезда эвакуировали.

По данным компании, сигнал об эвакуации был подан примерно за 15 минут до столкновения с локомотивом.

В результате атаки никто из пассажиров и сотрудников поезда не пострадал. «Укрзализныця» подчеркнула, что российские войска продолжают попытки атаковать гражданский подвижной состав, поэтому пассажиров призвали максимально быстро выполнять команды железнодорожников во время воздушных атак.

На станции перед ударом РФ находился дипломатический поезд

Как выяснилось впоследствии, обстоятельства атаки могут свидетельствовать о том, что у российского беспилотника могла быть иная цель, чем локомотив пассажирского поезда.

Незадолго до аварии локомотива на станции Ягодин находился дипломатический поезд, на котором европейские высокопоставленные чиновники возвращались в Польшу после участия в конференции YES в Киеве. .

Среди пассажиров этого поезда были советники по вопросам безопасности нескольких стран Евросоюза, депутаты немецкого Бундестага, дипломаты и другие политики. Среди европейских высокопоставленных чиновников был и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По данным «Укрзализныци», дипломатический поезд отбыл со станции раньше запланированного времени из-за постоянной угрозы российских ударов и оперативной корректировки движения поездов.

В компании не исключают, что именно этот склад мог стать целью российского беспилотника.

«Вполне вероятно, что целью этого российского дрона мог стать и дипломатический поезд», — заявили в «Укрзализныце».

В другом поезде находился бывший глава ЦРУ

Особое внимание привлекает ещё одна деталь. Прямо в момент российской атаки на станции Ягодин находился другой поезд.

В нём ехал бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

Таким образом, во время российского удара вблизи польской границы фактически оказались два поезда, связанные с высокопоставленными западными политиками и представителями силовых структур: дипломатический поезд с европейскими чиновниками и Борисом Джонсоном незадолго до атаки покинул станцию, тогда как в другом поезде в этот момент находился Петреус.

Джонсон назвал эту атаку проявлением «извращенной логики Путина»

Сам Борис Джонсон позже прокомментировал российский удар по локомотиву.

Бывший премьер-министр Великобритании назвал эту атаку проявлением «извращенной логики» президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что российские удары регулярно наносятся по гражданской инфраструктуре.

«Я не знаю, какая извращённая логика подтолкнула Путина взорвать сегодня утром неподвижный украинский локомотив на польской границе», — написал Джонсон в социальной сети X.

По его словам, удар по украинской железной дороге — это очередная хаотичная и бессмысленная атака из тех, которым Украина подвергается ежедневно.

«Что мы точно можем сказать, так это то, что это именно тот тип хаотичных и бессмысленных атак, которым украинцы подвергаются каждый день — даже на гражданской железной дороге», — заявил британский политик.

Джонсон также призвал западных партнеров укрепить украинскую противовоздушную оборону и более активно использовать замороженные российские активы для оказания помощи Украине.

Напомним, ранее один из кремлевских чиновников, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пригрозил западным политикам, которые, по его словам, часто приезжают в Киев на поезде, намекая на нападения на железнодорожные объекты.

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