Российская атака по Одессе: все, что известно о последствиях вражеских ударов (фото, видео)

Взрывы были такой силы, что в квартирах тряслись окна.

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами "Калибр" в ночь на 14 июня, в результате чего есть погибшие, пострадавшие и разрушения.

ТСН.ua собрал все, что известно о ракетном ударе по Одессе 14 июня.

Около трех часов ночи в Одессе прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги и сообщалось о работе ПВО. Через несколько часов в ОК "Юг" сообщили, что российские захватчики запустили по Одессе четыре ракеты "Калибр", две из которых удалось сбить силам ПВО.

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Однако враг попал в склад торговой сети: там зафиксированы разрушения на площади 1000 кв. м и вспыхнул пожар на площади 400 кв. м. Трое работников склада погибли, еще семеро получили ранения. Спасатели разбирают завалы на месте атаки, ведь под ними могут находиться люди.

Взрывной волной также были повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. На опубликованных в Сети фото также зафиксированы разбитые автомобили.

В результате российской атаки по Одессе пока известно о трех погибших и 13 пострадавших.

О ракетном ударе по Одессе также рассказал находящийся на месте событий корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

"Мы сейчас именно возле складов, где работают спасатели. Хочу сказать, что я живу далеко отсюда, но этой ночью было очень громко. Я проснулся от двух мощных взрывов такой силы, что даже окна задрожали", – рассказал Осадчук.

Он отметил, что одна российская ракета попала в склады, принадлежащие торговой сети, и там хранились продукты.

"Взрыв второй ракеты произошел в или возле здания бизнес-центра. Разрушены несколько этажей, а в соседних жилых домах взрывная волна вынесла все окна. Пострадало и помещение университета рядом. Здесь пострадали шесть горожан, они госпитализированы. Сейчас работают следователи, движение по улице перекрыли", – рассказал корреспондент ТСН.

Он добавил, что из-за взрыва повалило деревья, так что утром пришлось распиливать и убирать еще и их.

Напомним, российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 14 июня крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 12 вражеских воздушных целей: три ракеты и девять дронов.

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