Российская дипломатия возмутилась, что им могут закрыть доступ в штаб ООН из-за вакцинации "Спутником"

Российская дипломатия возмутилась, что им могут закрыть доступ в штаб ООН из-за вакцинации "Спутником"

Мэр Нью-Йорка пошутил, что все, чего не хотят русские — уже хорошо.

Дипломатический коронаскандал: россияне подняли шум из-за новой инструкции в штаб-квартире ООН, которые требуют, чтобы каждый член делегации был вакцинирован. А российский «Спутник» там до сих пор не признают.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

На следующей неделе в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею съезжаются лидеры со всего мира, поэтому это — требование города, чтобы не допустить новой волны заражения.

В ответ на разъяренное письмо российского постпреда Небензи, который заявил, что на территории штаб-квартиры ООН не должны работать американские законы — мэр Нью-Йорка пошутил: все, чего не хотят русские — уже хорошо. А если они хотят прививаться нормальной вакциной, то в городе открыть десятки пунктов прививки.

«Скажу просто: если российский посол против чего-то — я точно за это. Не могу подобрать слов для Владимира Путина и всего остального, что движется из России, но они уже столько раз обесценили себя, в частности, когда пытались вредить нашим выборам. Что же, если у них недостаточно хорошая вакцина — пусть прививаются другой ", — отметил мэр.

Новости мира: обязательная вакцинация - россияне подняли шум из-за новых инструкций в штаб-квартире ООН

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