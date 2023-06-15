Российская ДРГ расстреляла 6 лесников в Сумской области и полтора суток издевалась с дроном: подробности трагедии

За считанные минуты оккупанты сделали полусиротами 12 детей, а затем еще полтора дня издевались над телами погибших.

В Сумской области, недалеко от границы, на днях оккупанты расстреляли шестерых лесников.

Самому младшему из них, Александру Глушенко, был 31 год, самому старшему, Андрею Михайленко, 50 лет.

Остальные работники лесхоза были возрастом от 33 до 48 лет. Все они погибли при исполнении своих обязанностей в то время, когда ехали в служебном бусике.

"Раньше была информация, что это был артобстрел, но это не так. Зашла враждебная ДРГ, которая в упор расстреляла наших сотрудников", — рассказал в комментарии для ТСН.ua руководитель филиала "Свеское лесное хозяйство" Олег Закусило.

48-летний Сергей Волков. У него остались жена, двое сыновей и две дочери. Фото: "Свеское лесное хозяйство".

По его словам, работники направлялись осуществлять таксацию (учет – ред.) лесных насаждений в пограничье.

"Поехали все вместе, шесть человек, чтобы быстрее выполнить задание. От военных было получено разрешение на проезд и работу. Сначала ДРГ начала обстреливать село, лесники это услышали и решили выехать с того места, где находились. На лесной дороге, как оказалось, была засада ДРГ, которая их и расстреляла ”, – продолжает рассказывать Олег Закусило.

33-летний Иван Романченко. У него остались жена и маленький сын. Фото: "Свеское десовое хозяйство".

К этому добавляет: "Например, у лесничего Сергея Волкова (ему было 48 лет) осталось четыре ребенка – две дочери и два сына. У 50-летнего Андрея Михайленко, недавно отметившего свой юбилей – два сына и дочь, у 35-летнего Андрея Буракова – маленький сын, у 31-летнего Александра Глушенко – маленькая дочь, у 33-летнего Сергея Заболотного – две маленьких дочери, у 33-летнего Ивана Романченко – маленький сын".

35-летний Андрей Бураков. У него остались жена и маленький сын. Фото: "Свеское лесное хозяйство".

31-летний Александр Глушенко. У него осталась жена и маленькая дочь. Фото: "Свеское лесное хозяйство".

33-летний Заболотный Сергей. У него осталась жена и две маленькие дочери. Фото: "Свеское лесное хозяйство".

50-летний Михайленко Андрей. У него осталась жена, двое сыновей и дочь. Фото: "Свеское лесное хозяйство"

Как оказалось, трагичность ситуации заключается и в том, что россияне намеренно не давали унести тела погибших полутора суток.

"Над местом расстрела летал дрон, не было возможности унести тела наших коллег. Сейчас их забирают, перегружают в другой автомобиль, потом повезут на вскрытие, потом похороны", — сообщил нам Олег Закусило.

Обстрелы Россией Сумской области: что известно

Приграничье Украины, Сумская область, как и Черниговская, на протяжении длительного времени находится под обстрелами россиян. Как правило, оккупанты из артиллерии и минометов обстреливают все, куда достают своим оружием.

Например, в ночь на 13 июня враг обстрелял детский интернат на территории области.

"В Белопольской громаде зафиксированы обстрелы из миномета (16 взрывов) и ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела произошло возгорание крыши в актовом зале детского дома-интерната", - сообщала Сумская ОВА.

В приграничных громадах зафиксировано 27 взрывов. Под обстрелами находились Эсменская, Белопольская, Середино-Будская громады.

Накануне этого оккупанты повредили несколько многоэтажек, частных домов и гаражей на территории Белопольской громады.

Напомним, ранее сообщалось о том, как россияне терроризируют приграничные села Черниговской области.

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