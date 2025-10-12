Российская энергетика попала под прицел украинских ракет: какие последствия "дипстрайков"

Удары по России / © ТСН.ua

Реклама

Украинские «дипстрайки» вышли на новый уровень — вместе с дальнобойными дронами полетели ракеты «Фламинго» в тандеме с «Нептунами», начала действовать «Рута». Президент Владимир Зеленский на этой неделе официально это впервые подтвердил.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Новая важная деталь дальнобойных ударов — украинские защитники за каждое повреждение электросетей в Украине пообещали устраивать блэкауты в государстве-агрессоре.

Реклама

Какова цель ударов по России

Российский город Белгород почувствовал изменение ситуации первым. Сначала налетели стаи уже привычных дронов. А потом местная ТЭЦ «Луч» перестала работать. Мрак накрыл половину города.

На следующий день к этой же ТЭЦ в Белгороде наведались уже «не дроны».

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло утверждает, что такая тактика действительно эффективна.

«Летит облако наших дронов-обманок, летят наши дальнобойные дроны и перегружают ПВО. И точечно добавляются наши дроны с реактивным двигателем и наши ракеты, наши крылатые ракеты», — отметил он.

Реклама

Теперь во многих регионах России во время украинских атак объявляют не просто воздушную тревогу, а ракетную опасность.

Эксперт Илья Несходовский уверяет, что удары по вражеской энергетике однозначно влияют на экономику государства-агрессора.

Второй аргумент озвучил президент Зеленский: «Они убивают нас. Им не может быть комфортно. И когда им не будет комфортно — они начнут задавать вопросы к своему руководству».

При этом он подтвердил, что удары по российским объектам энергетики наносятся не только дронами.

Реклама

«Если в чатах посмотрите российских, то поймете, что били не дронами… Спасибо производителям!» — добавил президент.

Какое оружие использует Украина

Беспилотная авиационная система-ракеты FP-5 «Фламинго» способна поражать цели на расстоянии 3 тысячи километров.

«Из-за того, что ее делали быстро, много было насмешек относительно ее внешней формы, потому что у нее реактивный двигатель вынесен на корпус, она имеет крылья. Но у нее серьезные характеристики — это дальность поражения 3 тыс км, тонна взрывчатки, скорость до 1 тысячи км в час и относительно быстрый запуск с наземной установки. Это нам дает большие возможности!» — отметил Дмитрий Жмайло.

Впервые об удачном применении «Фламинго» на этой неделе заявила украинская власть.

Реклама

«На прошлой неделе — не буду говорить в каком количестве — было применение нашей пары „Нептун“ и „Фламинго“, — сказал президент Зеленский.

Вероятно, речь идет об ударе 29 августа по заводу «Электродеталь» на Брянщине.

Еще одно новое украинское оружие — модифицированная ракета «Нептун», которую уже окрестили «толстым Нептуном» за закругленные отсеки на фюзеляже.

Вероятно, именно «Нептуном» работали по ТЭЦ в Белгороде на этой неделе.

Реклама

«Можем говорить, что рабочая дальность „Нептуна“ составляет от 800 до 1000 км, вес -1200-1300 кг, а вес боевой части — от 325 до 450 кг», — отметил Дмитрий Жмайло.

Сколько сейчас существует модификаций этой ракеты, достоверно неизвестно.

В военно-морских силах, которые ее применяют, в прошлом году сообщали, что с участием «Нептуна» провели 50 успешных операций. Если учитывать, что эту ракету никогда не запускают по одной, можно примерно понять производственные мощности.

На этой неделе союзникам презентовали дрон-ракету «Ад». Ее скорость 700 километров в час и дальность тоже 700 километров.

Реклама

Еще одна ракета-дрон «Рута» тоже впервые атаковала морскую вышку на расстоянии более 250 километров — подтвердил на этой неделе президент. Об этой ракете заговорили в прошлом году. Дальность 300 километров. Известно, что ее изготавливают совместно с испанцами.

А еще впервые власти сообщили о десятках успешных поражений военных складов ракетой «Паляница». Как заявили на выставке оружия в Польше в сентябре, она способна нести 100-килограммовый заряд со скоростью 900 км в час и попадать в цели на расстоянии 650 км.

Не исключено, что наши оборонцы уже провели испытания на фронте наземной ракетной установки «Сапсан».

«Запустили в серийное производство нашу баллистику — это завершение испытания программы ОТРК „Гром 2“ или, как мы ее еще называем, „Сапсан“. Это аналог российского „Искандера“. Это мобильная наземная установка и мы не можем ее близко подвигать к границе. Такие пуски преимущественно происходят ночью, чтобы после отстрела боекомплекта, быстро вернуться обратно», — отметил Дмитрий Жмайло.

Реклама

Удары по российской нефти

На этой неделе украинские удары продолжали уничтожать нефтегазовую отрасль государства-агрессора. После модернизации дальнобойных дронов — уже на отдаленной территории России. Вот несколько знаковых попаданий за эту неделю.

Ко дню рождения российского диктатора 7 октября украинские дроны установили новый рекорд дальности — атаковали НПЗ в Тюмени на расстоянии более 2 000 км.

В эту субботу атаковали крупнейший НПЗ Башкортостана в Уфе мощностью 17 млн тонн нефти в год. Он — в 1400 километрах от нашей границы. Такое расстояние не помешало попасть прицельно в сердце завода — установку для переработки сырой нефти.

В оккупированном Крыму на этой неделе попали по складу боеприпасов 18-й армии и по крупнейшему на полуострове морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Десятки гигантских цистерн пылали несколько дней.

Реклама

Кроме того, удалось поразить крупнейший газоперерабатывающий завод на юге России — Коробковский в Котово, Волгоградской области.

Последствия ударов по России

Украинские удары по стратегической нефтяной отрасли РФ привели к тому, что почти 4 сотни АЗС на территории государства-агрессора уже закрылись — продавать нечего.

Импорт топлива из Беларуси уже вырос в четыре раза. Вероятно, Кремль будет просить бензин и у Азербайджана, о чем свидетельствует встреча российского диктатора Путина с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, во время которой он признал, что российские ракеты сбили азербайджанский самолет.

«Более 60% регионов России на сегодня испытывают недостаток бензина. Во многих регионах талоны ввели, прямые убытки 100 млрд долларов», — отметил Илья Несходовский.

Реклама

Усиленные «Фламинго», «Нептунами» и «Паляницами» дальнобойные дроны будут бить еще больше, пока у государства-агрессора не закончатся деньги, чтобы продолжать завоевательную войну.

Напомним, издание Financial Times.сообщило, что США предоставляют Украине разведданные для ракетных ударов по стратегическим объектам в глубине России - по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям. Это позволяет Украине наносить удары по энергетике Путина — глубже, сильнее и точнее, чем когда-либо прежде.