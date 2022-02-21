Российская эскадра в акватории Азова несет ракеты, которые могут уничтожать цели на расстоянии 500 км

Российская эскадра в акватории Азова несет ракеты, которые могут уничтожать цели на расстоянии 500 км

За действиями кораблей в море и за сухопутными коридорами еще пристальнее следят украинские военные.

Российская боевая эскадра вошла в акваторию Азова, речь идет о десятке российских военных судов, среди которых — три больших десантных корабля и ракетный катер.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В Азовское море зашла целая эскадра военных кораблей, среди которых большие десантные и ракетные катера. На этой карте обозначены участки, которые Россия закрыла чуть ли не вплотную к материковой части Украины, включая 26 февраля. И хотя это делает она под предлогом военных учений – угроза великой войны с моря – приблизилась к красному уровню.

«Группировка способна на сегодняшний день в достаточно короткие сроки и одновременно десантировать до 3000 человек личного состава», — заявил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Уже после обеда, во время прохождения эскадры к Азовскому морю, в Керченском проливе военные идентифицировали всю корабельную группу. Это малый противолодочный корабль "Эйск", патрульный корабль "Павел Державин", большой десантный корабль "Новочеркасск", "Цезарь Куников", "Саратов" и ракетный катер "Набережные Челны". И хотя новых перекрытий морских районов Азовского моря не было, закрытых участков достаточно для провокаций, которые Россия уже пытается создать.

«Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области. Но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях Азовского моря вошли три больших десантных корабля и 5 боевых кораблей и катеров других классов, в том числе один ракетный катер», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В акватории Азовского моря вошла русская боевая эскадра | Новости Украины

Десантные корабли имеют небольшую осадку, и их легко применить на мелком Азове. А ракетный катер вооружен крылатыми ракетами "Калибр" с большой дальностью поражения. В свое время именно ими русские обстреливали Сирию из Каспийского моря. «Серьезную угрозу представляет именно ракетные корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Они могут быть применены по всей территории материковой Украины, радиус поражения цели привешивает 500 км», – добавляет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

За действиями кораблей в море и за сухопутными коридорами еще пристальнее следят украинские военные.

«Мы готовы к отражению и проведению активных мер противодесантной, противодиверсионной обороны в четком соответствии с задачами», — сообщил зам. нач. штаба 23 отряда морской охраны Василий Пономарев.

Вместе с наземным морским и авиационным компонентом — на сегодняшний день российская армия сосредоточила вокруг наших границ 147-тысячную армию. И хотя информацией об отводе войск Россия в очередной раз обманула, министр обороны Украины успокаивает, ситуация под контролем и наша армия, готовая к любым сценариям.

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