Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российская контрабанда: Минобороны получило военное вооружение на 1 млрд грн

Дата публикации
© СБУ
©
©

СБУ передала украинским защитникам российское контрабандное вооружение, изъятое во время спецоперации.

Контрразведка СБУ изъяла российский контрабандный оружейный арсенал на общую сумму в миллиард гривен.

Об этом идет речь 11 ноября в сюжете ТСН.19:30.

Арсенал был передан в пользование Вооруженным силам Украины. Во время многочисленных спецопераций СБУ встречала российскую контрабанду и изымала — от стрелкового оружия до боеприпасов зенитно-ракетных комплексов. Среди арестованных вещественных доказательств, которые уже являются собственностью Вооруженных сил, теперь и комплектационные и двигатели для танков, БТРов, вертолетов и самолетов.

Таким образом, злоумышленники, которые хотели помочь незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, помогли украинской армии.

Контрразведка СБУ изъяла и передала ВСУ российский контрабандный оружейный арсенал | Новости Украины

Контрразведка СБУ изъяла и передала ВСУ российский контрабандный оружейный арсенал | Новости Украины

В пресс-службе СБУ уточнили, что это первый такой огромный случай в истории Украины.

В частности, в Минобороны передали:

  • гранатометы;
  • мины и выстрелы в гранатометы;
  • тротил;
  • 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;
  • составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
  • двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ");
  • комплектующие к БМП, БРДМ, БТР, танкам, зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
  • фосфорные и соляные кислоты.

Напомним, что СБУ разоблачила полицейского, продававшего криминальным авторитетам оружие из района ООС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация