Российская контрабанда: Минобороны получило военное вооружение на 1 млрд грн

СБУ передала украинским защитникам российское контрабандное вооружение, изъятое во время спецоперации.
Контрразведка СБУ изъяла российский контрабандный оружейный арсенал на общую сумму в миллиард гривен.
Об этом идет речь 11 ноября в сюжете ТСН.19:30.
Арсенал был передан в пользование Вооруженным силам Украины. Во время многочисленных спецопераций СБУ встречала российскую контрабанду и изымала — от стрелкового оружия до боеприпасов зенитно-ракетных комплексов. Среди арестованных вещественных доказательств, которые уже являются собственностью Вооруженных сил, теперь и комплектационные и двигатели для танков, БТРов, вертолетов и самолетов.
Таким образом, злоумышленники, которые хотели помочь незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, помогли украинской армии.
В пресс-службе СБУ уточнили, что это первый такой огромный случай в истории Украины.
В частности, в Минобороны передали:
- гранатометы;
- мины и выстрелы в гранатометы;
- тротил;
- 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;
- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
- двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ");
- комплектующие к БМП, БРДМ, БТР, танкам, зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
- фосфорные и соляные кислоты.
Напомним, что СБУ разоблачила полицейского, продававшего криминальным авторитетам оружие из района ООС.
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