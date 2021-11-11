Российская контрабанда: Минобороны получило военное вооружение на 1 млрд грн

СБУ передала украинским защитникам российское контрабандное вооружение, изъятое во время спецоперации.

Контрразведка СБУ изъяла российский контрабандный оружейный арсенал на общую сумму в миллиард гривен.

Об этом идет речь 11 ноября в сюжете ТСН.19:30.

Арсенал был передан в пользование Вооруженным силам Украины. Во время многочисленных спецопераций СБУ встречала российскую контрабанду и изымала — от стрелкового оружия до боеприпасов зенитно-ракетных комплексов. Среди арестованных вещественных доказательств, которые уже являются собственностью Вооруженных сил, теперь и комплектационные и двигатели для танков, БТРов, вертолетов и самолетов.

Таким образом, злоумышленники, которые хотели помочь незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, помогли украинской армии.

Контрразведка СБУ изъяла и передала ВСУ российский контрабандный оружейный арсенал | Новости Украины

В пресс-службе СБУ уточнили, что это первый такой огромный случай в истории Украины.

В частности, в Минобороны передали:

гранатометы;

мины и выстрелы в гранатометы;

тротил;

36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;

составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ");

комплектующие к БМП, БРДМ, БТР, танкам, зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

Напомним, что СБУ разоблачила полицейского, продававшего криминальным авторитетам оружие из района ООС.

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