Российская провокация или репетиция: что означает полет дронов над Польшей для НАТО

Что известно об атаке дронов на Польшу / © ТСН

Российские дроны залетели на территорию Польши.

Станет ли это переломом в войне России против Украины — в сюжете корреспондента «ТСН. Тиждень» Натальи Ярмолы.

«ВОЙНА БЕЗ ГРАНИЦ»

Несколько десятков дронов залетали из Украины и Беларуси не просто в воздушное пространство Польши, а целого НАТО. На сотни километров вглубь. Воздушный бой над Польшей длился 7 часов. Союзники реагируют, чем умеют. Высококлассные истребители F-35 отражают атаку дешевых беспилотников — каждый пуск ракеты стоит около 400 тысяч евро. Результат — сбиты только 4 из почти 20 дронов заставит союзников признать: это другая война. И они о ней знают только в теории.

Небо над восточной частью Польши закрывают для гражданских самолетов. Работу останавливают аэропорты Люблина, Варшавы, Жешува. Именно этот аэродром — недалеко от границы с Украиной стал логистическим хабом военной помощи Украине от союзников.

Что это разведывательные «Герберы», а не взрывные «Шахеды» — польские службы выяснят через несколько суток, собрав разбросанные на сотни километров обломки. Часть из них нашли рядом с военной базой, где размещены военные самолеты НАТО. Серьезнее всего от удара пострадала крыша частного дома польских пенсионеров.

Российский ответ напоминает известное «ихтамнет». Мол, дроны пускали, но не в Польшу. Почерк кремлевской гибридной войны — неизменен. Вместе с БПЛА Польшу атаковала информационная спецоперация. И снова — успешная: куча поляков поверила, что «вина Украины», потому что не сбила или запутала своими РЭБами. И уже только позже — дополнительные топливные баки и польские семерки внутри указывают: они не заблудились, а прилетели туда, куда их программировали. Именно на эти детали указал во время выступления на Совете Безопасности ООН государственный секретарь Польши Марцин Босацкий.

«Мы знаем — и я повторяю — мы знаем, что это не была ошибка!», — сказал он.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Налет на Польшу произошел ровно через неделю после символического парада в Китае. Символического, потому что именно там встретились 3 диктатора — Ким Чен Ын, Путин и Си Цзиньпин. Эту встречу мировые медиа назвали днем создания новой «оси зла». Стратегическая цель Москвы — развал НАТО и ЕС. Нужна ли она Пекину? Военный аналитик Михаил Самусь убежден — да, и добавляет: без согласия Китая — Путин на подобное не решился бы.

«Не подписывая каких-то формальных догревов, они явно оформились и явно, что Китай четко заявил, что это им выгодно, что Россия продолжает давить на Украину и давить на НАТО. Почему выгодно? Потому что Китай, который пытается стать лидером, ему надо подвинуть Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты отдельно, Европа отдельно, потому что вообще-то главная задача Китая — сбросить США и зайти на рынок Европы», — говорит аналитик.

И частично им это удалось. Единство НАТО поставило под сомнение ответ Дональда Трампа — 19 дронов в Польше он назвал «вероятной ошибкой».

Здесь стоит отметить: Варшава всегда считала Вашингтон своим ближайшим союзником. К тому же, всего неделю назад Трамп и новый президент Польши Кароль Навроцкий встречались в Белом Доме. И ни у кого не возникло сомнений: это была встреча союзников.

«(НЕ)РЕШИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»

В Брюсселе пытаются подобрать определение тому, что произошло — «инцидент», «вторжение», «агрессия», «провокация». Именно от этого будет зависеть ответ. Для статьи 5 — этого недостаточно. Польша называет действия России «актом агрессии» и просит активировать статью 4 — то есть консультации. На формулировку ответа ушло 3 суток. Из-за чего решимость Альянса многие поставили под сомнение. Но ответ командующего Вооруженных сил НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича — военная операция «Восточный страж» удовлетворила союзников.

«Восточный страж» будет гибким, обеспечивая еще более целенаправленное сдерживание и оборону именно тогда и там, где это необходимо. Он будет включать дополнительные расширенные возможности; он будет интегрировать воздушную и наземную оборону, а также увеличит обмен информацией между странами», — говорит Алексус Гринкевич главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе.



На следующее же утро польский генштаб обнародовал кадры приземления французского транспортного самолета А-400 в Минске-Мазовецком — с вооружением для истребителей Rafale. А НАТО начало масштабные учения по переброске войск и техники в Литву. Чтобы проверить скорость реакций, совместимость и повысить боевую готовность. В этот момент по другую сторону границы — свои маневры отрабатывают россияне и белорусы.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КИЕВ

В конце недели в столице высаживается целый десант зарубежных гостей. Это представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, Дании, Польши и Финляндии.

Спецпредставитель США Кит Келлог по дороге в Украину едва не попал под атаку российских дронов в Польше. С президентом Украины они обсудили усиление ПВО, гарантии безопасности и санкции. Последний пункт — должен стать асимметричным ответом на российскую эскалацию, настаивает Зеленский.

Тем временем Дональд Трамп снимает санкции с белорусской «Бел-авиа», и выдвигает новый ультиматум — на этот раз союзникам. Мол, ударит санкциями по российской экономике, если Европа прекратит покупать нефть.

Европейцы понимают: никто в мире, кроме украинской армии, не знает, как отражать атаки российских дронов и ракет.

Поэтому, Польша просит Украину о совместных тренировках по борьбе против дронов.

«Украина имеет военно-настроенный механизм, специалистов, которые будут сейчас обучать поляков. Как это делать. Потому что я всегда когда слышу, что Украина не должна быть в НАТО, то я говорю в Польше наоборот: это мы нуждаемся в Польше, чтобы Украина была в НАТО», — говорит Марек Сиерант, журналист и ведущий SLAVA TV.

Впрочем, провокация Путина вернула Украине в руки еще один сильный аргумент: чтобы не допустить подобных атак — защита неба восточного фланга НАТО должна включать Украину. По крайней мере, ее западные области.

«ЗАПАД-2025»

В эту пятницу Путин и Лукашенко начали репетицию ядерной войны и нападение на НАТО. Учения «Запад — 2025» заставляют Польшу отгородить границу колючей проволокой. И закрыть — на въезд и выезд. Так же вдоль границы закрыто небо для полетов. Как в Польше, так и в соседних странах Балтии.

18 тысяч солдат, из них 5 с половиной тысяч — российские, собираются испытать и новый ракетный комплекс «Орешник». А еще, не прячась, отрабатывают наступление на самую слабую точку НАТО — Сувальский коридор. Это участок шириной всего 60 километров — кратчайшая дорога в Калининград по землям Польши и Литвы. Его союзные войска России и Беларуси тренируются захватить для так называемой защиты российского аппендикса в Европе.

«Известный Сувалкский коридор. Именно на него рассчитаны симуляционные операции. Пока что „симуляционные“ операции», — говорит Дональд Туск.

Слова «пока» премьер Польши употребил не зря. Ведь дважды в истории такие учения заканчивались вторжением России: 2008 в Грузию, 2022 в Украину.

Подобного сценария в генштабе НАТО не рассматривают. «Запад-2025» продлится до 16 сентября, Альянс заявляет готовность ответить на любые провокации. Куда именно союзникам по НАТО стоит внимательно смотреть — Путин четко очертил.

