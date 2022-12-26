Российская ПВО фактически "бумажная": Олег Жданов об очередном взрыве в Энгельсе

В ночь на 26 декабря второй раз за месяц на российском аэродроме стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области что-то взрывается.

Минобороны врага уже обвинило в этом украинский беспилотник, который якобы сбили российские системы ПВО. Но позже появилась информация, что в результате мощного взрыва мог быть уничтожен пункт управления авиабазой, откуда Россия обычно запускает по Украине свои ракеты воздушного базирования.

Если информация об уничтожении пункта управления авиабазой подтвердится, а это касается управления полетами, тогда в ближайшие дни Украина, возможно, не получит такого очередного массированного ракетного удара со стороны РФ.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сегодня львиная доля ракет, которые Россия выпускает по Украине, — это ракеты воздушного базирования. И запускаются они именно с аэродрома в Энгельсе с самолетов Ту-95.

"С другой аэродрома невозможно осуществлять такие обстрелы. Почему? Потому что надо передислоцировать всю материально-техническую базу, которая обеспечивает подготовку самолетов и ракет к боевому применению. А это месяцы. Поэтому для нас, с одной стороны, это очень важный удар. А с другой стороны, по моему мнению, мы уже окончательно можем говорить, что мифа о самой прочной, непреодолимой системе ПВО России уже не существует" – считает Олег Жданов.

Эксперт напоминает, что это уже не первый удар по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе, который находится в 700 км от украинской границы. Предыдущий был 5 декабря. Тогда могли быть повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

"За 20 дней они не смогли защитить самый важный аэродром. Кстати, российские СМИ пишут, что там был какой-то беспилотник, и что он даже выпустил две ракеты: одну они сбили, а вторая попала в цель. У меня тогда вопрос: а где делся беспилотник? Назад полетел, где-то там тоже сработал, или они его сбили? Потому что они сначала писали, что сбили, а потом изменили мнение на ракеты", — подчеркивает Олег Жданов.

С видео, которое появилось в сети, по словам Олега Жданова, взрыв был довольно сильным. Эксперт напоминает, что на сегодняшний день на вооружении ВС РФ находится более 500 комплексов С-300.

"На прошлой неделе была информация, фото и видео россияне сами публиковали, что вокруг Москвы разворачиваются дополнительные средства ПВО прямо в поле на подступах к Москве. Средства среднего радиуса действия, такие как "Тор-М2" и "Буки". Тогда получается, что система ПВО РФ, которую они строили столько лет, которым они так хвастались, не способна защитить Москву?Я уже не говорю о других городах РФ, поэтому, думаю, такой повтор за 20 дней фактически говорит о том, что ПВО РФ или не отвечает тем заявлениям., которые они постоянно о нем делают, и есть "дырявое", или оно фактически "бумажное", — говорит Олег Жданов.

Эксперт напоминает, что в 2018 году, когда Китай купил комплекс С-400 "Триумф", китайские СМИ после испытаний (а мы знаем, что китайские СМИ, без приказа партии ни слова не напишут) написали достаточно критические статьи, основным выводом которых было то, что С-400 – это хорошо окрашенный С-300.

"Возможно это было большее политическое решение, чтобы сбить цену. Но, тем не менее, такие статьи появились в китайской прессе. И на сегодняшний день мы имеем этому подтверждение, потому что какие-то беспилотники, пока неизвестно чьи, долетают вплоть до Энгельса и других городов РФ", – говорит Олег Жданов.

Турция в свое время тоже купила российские комплексы С-400, за что Вашингтон ввел санкции против Анкары. Однако, по словам Олега Жданова, российские инструкторы до сих пор находятся в Турции.

"Что они там делают, и почему они в полном объеме не передают этот комплекс ВС Турции, сказать очень трудно. Может, потому, что он не полностью соответствует заявленным характеристикам? А может он периодически выходит из строя?", — заключает эксперт.

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