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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Российская ракета попала возле детской площадки: подробности циничного обстрела Кривого Рога

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты целили по жилому району.

Кривой Рог

Кривой Рог после обстрела

Российские оккупанты 4 апреля около 19:00 нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне запустили ракету по жилому массиву, попадание было рядом с детской площадкой. Число погибших возросло до 16 человек, среди них 6 детей.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

«Попадание было рядом с детской площадкой. Взрыв раздался сразу после тревоги. Люди не успели спрятаться в укрытие», — говорит Ольга Павловская.

Россияне атаковали город кассетным «Искандером». Корреспондентка ТСН отмечает, что на улице было много людей — там гуляли семьи с детьми.

«Это был очень циничный удар. Сегодня Кривой Рог чествует память четырех погибших», — говорит корреспондентка ТСН.

Напомним, 4 апреля российские войска нанесли массированный удар по жилым кварталам Кривого Рога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Дата публикации
Количество просмотров
273
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