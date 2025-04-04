Российская ракета попала возле детской площадки: подробности циничного обстрела Кривого Рога

Кривой Рог после обстрела

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Российские оккупанты 4 апреля около 19:00 нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне запустили ракету по жилому массиву, попадание было рядом с детской площадкой. Число погибших возросло до 16 человек, среди них 6 детей.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

«Попадание было рядом с детской площадкой. Взрыв раздался сразу после тревоги. Люди не успели спрятаться в укрытие», — говорит Ольга Павловская.

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Россияне атаковали город кассетным «Искандером». Корреспондентка ТСН отмечает, что на улице было много людей — там гуляли семьи с детьми.

«Это был очень циничный удар. Сегодня Кривой Рог чествует память четырех погибших», — говорит корреспондентка ТСН.

Дата публикации 21:36, 04.04.25 Количество просмотров 11 ТСН підсумки 4 апреля. Удар баллистикой по Кривому Рогу! Трамп реагирует на пошлины!

Напомним, 4 апреля российские войска нанесли массированный удар по жилым кварталам Кривого Рога.

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