Российская ракета убила всю его семью в Одессе: на фронте погиб Юрий Глодан

На фронте погиб одессит Юрий Глодан, жен и трехмесячную дочь которого убила российская ракета в Одессе.

Стало известно о смерти на поле боя Юрия Глодана, это тот самый одессит, который в 2022 году мгновенно потерял всю свою семью – его жену, 3-месячную дочь и тещу убила российская ракета. Мужчина не сломался и пошел на фронт, но русские оккупанты убили и его.

Что известно об этой трагедии, подробнее в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Юрий Глодан – это тот самый одессит, чью счастливую жизнь россияне украли 23 апреля 2022 года. В тот день он вышел в магазин и остался жив, но вражеская ракета попала прямо в его квартиру, уничтожив одним ударом 3 поколения: 3-месячную Киру Глодан, ее маму – 28-летнюю Валерию и бабушку. Случилось это на Пасху, с тех пор жизнь Юрия превратилась в до и после. Эта трагедия всколыхнула и всю Украину.

Юрий и Валерия Глодан

Фото: Фото из социальных сетей

Сам Юрий, комментируя трагедию, говорил, что в тот день для него умер весь мир – его разрушила российская ракета.

Юрий Глодан с дочерью

Прощалась с этой семьей вся Одесса, на похороны шли родственники, близкие, друзья и даже незнакомые люди.

"Это была прекрасная семья, прекрасные люди. Кира была их первенцем, они так радовались, когда она родилась. Это должна быть ее первая в жизни Пасха. Я не представляю, что Юра сейчас чувствует. Ему очень тяжело, он держится из последних. сил", – рассказывали тогда знакомые семьи.

А чтобы защитить другие украинские семьи от такой трагедии, и сам Юрий пошел на фронт сразу после похорон своей семьи. Сначала воевал в составе "Азова", а затем в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Но на днях Украину всколыхнула новое трагическое известие: коллега Юрия Александр Яковенко в своих соцсетях сообщил о вероятной гибели мужчины. По его словам, Юрий исчез из связи еще в сентябре, друзья надеялись, что он жив, но на днях его тело узнали по крестику.

"Эта информация от друзей и товарищей. Официального заключения еще нет. Считается пропавшим без вести от 12 сентября”, – говорилось в сообщении.

До войны Юрий работал шеф-пекарем в одесской кондитерской. Его паски обожала вся Одесса, отметил его коллега Александр Яковенко.

"Именно он делал известные в Одессе паски от нашей кондитерской", – говорит Яковенко.

Россияне должны ответить за каждое преступление, совершенное против украинского народа. Вечная память погибшему защитнику и его семье. Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования близким и друзьям Юрия.

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Российская ракета убила ВСЮ его семью в Одессе! А он ушел на фронт и трагически погиб!