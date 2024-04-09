Российская реклама в метро Киева: откуда взялась и как действовать пассажирам (фото)

В одном из вагонов Киевского метрополитена пассажиры заметили рекламу российского сайта. Наклейка была приклеена над схемой метрополитена.

Поезд с указанной наклейкой курсировал на синей ветке метрополитена.

В Сети задаются вопросом: как это понимать? Но адресуют его метрополитену.

И действительно, зачем в киевском метро реклама российского сайта, который занимается разработкой и изготовлением электроники для враждебной России.

Кто именно прикрепил рекламу и с какой целью – неизвестно. Но многих насторожило появление такой наклейки. Тем более на фоне того, что власти заявляют об усилении мер безопасности в столице.

В КП "Киевский метрополитен" сразу отреагировали на информацию о наклейке с рекламой российского сайта.

Российская реклама на синей ветке киевского метро / Фото: из соцсетей

"Наклейку сразу сняли в вагоне, курсировавшем по синей ветке. Наши сотрудники осмотрели все вагоны на наличие подобного. Других нет, проверили", — сообщили сайту ТСН.ua в КП "Киевский метрополитен".

В столичной подземке добавляют, если пассажиры зафиксируют нечто подобное, то им следует сразу известить об этом через переговорное устройство "пассажир-машинист" или проинформировать сотрудников метрополитена, написав на страницу киевского метро в Facebook.

Напомним, в Киеве на станции метро "Минская" 6 апреля вспыхнул пожар. Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.

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