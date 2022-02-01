Российская угроза, борьба с олигархами и финансовая помощь: главные заявления Джонсона и Зеленского

В ходе рабочего визита премьер-министр Джонсон подтвердил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Киев к вечеру вторника, 1 февраля, с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне роста российской агрессии против Украины. Глава государства Владимир Зеленский принял британского премьера в Мариинском дворце в Киеве.

ТСН.ua собрал главные тезисы по результатам переговоров украинского лидера и главы правительства Британии.

Финансовая помощь на развитие флота и энергетические проекты

Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что по итогам переговоров с Борисом Джонсоном Великобритания выделит 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на строительство украинского флота и почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на общие энергетические и инфраструктурные проекты.

Ценим содействие и практическую помощь со стороны Великобритании. Это — 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для военно-морского флота Украины, построение современных украинских военно-морских баз, пакет безопасности и вооружения. Кроме этого, мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности, стабильности в Черноморском регионе и активизации взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности", — сказал Зеленский.

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Российская угроза вторжения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время официального визита в Киев сообщил, что Россия разместила более 100 тыс. военных у украинских границ и потенциально может разместить в Беларуси еще 30 тыс. "Дальнейшее вторжение России на территорию Украины означает политическую, гуманитарную и военную катастрофу как для России, так и для мира», – предупредил Джонсон.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания не преувеличивает угрозу вторжения России в Украину, ссылаясь на разведывательные данные. Также он подчеркнул, что агрессия Российской Федерации несет опасность не только для Украины, но и для всей Европы.

О том, что вероятность вторжения существует, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, о полном отводе российских войск от границы с Украиной речь пока не идет. Он отметил, что вблизи украинской границы происходит перемещение военной техники, поэтому о последствиях этого говорить пока рано.

Деоккупация Крыма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил Владимира Зеленского в готовности к дальнейшему взаимодействию, в частности, в рамках Крымской платформы, с целью деоккупации нашего полуострова и возвращения всех украинских территорий. По словам Владимира Зеленского, в ходе разговора был обсужден комплекс мер по сдерживанию РФ.

“Мое мнение известно — и слово "сдерживание" доказывает его логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация”, — сказал на этот счет Зеленский.

Выполнение "Минских соглашений"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет "Минские договоренности". "Я уже не помню, кто подписал "Минские соглашения", но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы — ответственная страна и несем ответственность за любые бумаги, документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям", — заявил глава государства.

Санции против российских олигархов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о подготовке совместно с другими странами пакета санкций и других мер, которые преследуют цель сдержать российскую агрессию в отношении Украины. По словам Джонсона, санкции против России будут активированы в ту же минуту, как только "нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию".

Владимир Зеленский считает, что нужно сейчас вводить санкции против российских олигархов, имеющих состояние в Лондоне. Глава государства отметил, что в Украине также борются с олигархами и их влиянием на государство.

"Что касается "грязных" денег российских олигархов в Лондоне, то нам бы со своими олигархами разобраться. У них тоже есть деньги в некоторых городах. Я думаю, что если Лондон будет серьезно разбираться с этими вопросами, мы обязательно поддержим это, потому что мы сами относимся к вопросу деолигархизации очень внимательно. Мы уже проголосовали в Верховной Раде первый закон о деолигархизации. Это только начало такой очень сложной реформы", — сказал Зеленский.

Главные задачи нового союза Украины, Польши и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией – это "хорошая площадка по вопросам безопасности и торговли". По его словам, более подробно о работе нового политического формата Украина-Польша-Великобритания сообщат после того, как лидеры трехстороннего союза больше наработают.

"Я считаю, что это очень неплохая площадка по вопросам безопасности и торговли на уровне министров иностранных дел. Мы уже начали работу", — сказал глава государства.

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