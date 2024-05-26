Российские атаки с помощью беспилотников: воины ВСУ рассказали, как "охотятся" на дроны оккупантов

Оккупанты усилили штурмы на Бахмутском направлении. Основной удар врага приходится на поселки Клищеевка и Ивановское и так россияне пытаются проложить себе путь к Часовому Яру. С неба, беспилотниками, оккупанты постоянно разведывают наши позиции и это добавляет немало хлопот нашим бойцам.

Один день охоты за российскими дронами - в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Утром солдаты готовятся к выезду и очень торопятся добраться до позиции раньше, чем взойдет солнце и подсветит путь. Бойцы паркуются и сразу маскируют машину свежесрезанными ветками. Ведь, говорят при такой ясной погоде, вражеские дроны-камикадзе постоянно охотятся за нашими зенитками. Они разворачивают установку и берутся за бинокли. Теперь надо слушать небо и всматриваться в высь.

Военный ВСУ

"Я наблюдаю за воздушным просто в поисках вражеских БПЛА. Затем делаю доклад и наводчик будет отрабатывать", - говорит "Михайлович", военнослужащий 93 бригады "Холодный Яр".

Наводчик Максим, который и командует экипажем, показывает нам укрытие, где прятаться в случае обстрела. За два года на войне он успел побыть солдатом в окопах и после ранения прикрывает над своими собратьями небо. Говорит, в 22-м на войну приехал аж из Чехии.

За последние дни экипаж Максима сбил российский "Орлан", который выискивает наши пушки и несколько ударных дронов, типа "Ланцет". Они изрядной беды делают нашим армийциям на фронте. Чтобы не попасть под их обстрел, военным приходится переезжать.

У военных есть онлайн-карту, на которой можно рассмотреть, сколько российских дронов есть в воздухе.

О том, что в небе "Орлан" уже сообщили все соседние позиции и армейцы, чтобы себя не разоблачить идут в укрытие. Однако экипаж Максима остается. Его охота только начинается.

Военный ВСУ

С первых выстрелов достать разведывательный глаз россиян не удается. Однако со временем все получается.

"Пока зенитчики обеспечивают чистое небо над нашей артиллерией, она прикрывает в окопах нашу пехоту. А та в свою очередь, отражает штурмы вражеских солдат на суше. Каждое подразделение на линии фронта работает, как единый механизм. Чтобы не было в нем сбоев зенитчики сразу перезаряжают свою установку - она всегда должна быть готова прикрыть своих", - отмечает Юлия Кириенко.

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