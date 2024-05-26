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Российские атаки с помощью беспилотников: воины ВСУ рассказали, как "охотятся" на дроны оккупантов

Российские атаки с помощью беспилотников: воины ВСУ рассказали, как "охотятся" на дроны оккупантов

Техника ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские защитники пытаются уничтожить вражеские дроны.

Оккупанты усилили штурмы на Бахмутском направлении. Основной удар врага приходится на поселки Клищеевка и Ивановское и так россияне пытаются проложить себе путь к Часовому Яру. С неба, беспилотниками, оккупанты постоянно разведывают наши позиции и это добавляет немало хлопот нашим бойцам.

Один день охоты за российскими дронами - в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Утром солдаты готовятся к выезду и очень торопятся добраться до позиции раньше, чем взойдет солнце и подсветит путь. Бойцы паркуются и сразу маскируют машину свежесрезанными ветками. Ведь, говорят при такой ясной погоде, вражеские дроны-камикадзе постоянно охотятся за нашими зенитками. Они разворачивают установку и берутся за бинокли. Теперь надо слушать небо и всматриваться в высь.

Военный ВСУ / ©
Военный ВСУ

"Я наблюдаю за воздушным просто в поисках вражеских БПЛА. Затем делаю доклад и наводчик будет отрабатывать", - говорит "Михайлович", военнослужащий 93 бригады "Холодный Яр". 

Наводчик Максим, который и командует экипажем, показывает нам укрытие, где прятаться в случае обстрела. За два года на войне он успел побыть солдатом в окопах и после ранения прикрывает над своими собратьями небо. Говорит, в 22-м на войну приехал аж из Чехии.

За последние дни экипаж Максима сбил российский "Орлан", который выискивает наши пушки и несколько ударных дронов, типа "Ланцет". Они изрядной беды делают нашим армийциям на фронте. Чтобы не попасть под их обстрел, военным приходится переезжать. 

У военных есть онлайн-карту, на которой можно рассмотреть, сколько российских дронов есть в воздухе. 

О том, что в небе "Орлан" уже сообщили все соседние позиции и армейцы, чтобы себя не разоблачить идут в укрытие. Однако экипаж Максима остается. Его охота только начинается. 

Военный ВСУ / ©
Военный ВСУ

С первых выстрелов достать разведывательный глаз россиян не удается. Однако со временем все получается. 

"Пока зенитчики обеспечивают чистое небо над нашей артиллерией, она прикрывает в окопах нашу пехоту. А та в свою очередь, отражает штурмы вражеских солдат на суше. Каждое подразделение на линии фронта работает, как единый механизм. Чтобы не было в нем сбоев зенитчики сразу перезаряжают свою установку - она всегда должна быть готова прикрыть своих", - отмечает Юлия Кириенко. 

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Бахмутском направлении горячо! Эксклюзивный репортаж ТСН с горячей точки!

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