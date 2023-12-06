Российские ДРГ трижды за неделю штурмовали северную границу Украины: Наев рассказал о последствиях

Российские ДРГ не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины через Сумскую и Черниговскую области. На прошлой неделе зафиксировали три вражеских ДРГ, которые пытались совершить диверсии на украинской территории. Две из трех групп вовремя обнаружили украинские военные.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Украинские защитники отражения атак российских ДРГ оттачивают на полигонах. К учениям также подключили танк Т-72, который должен прикрывать украинских воинов.

Обучение ВСУ

"По легенде учений, вражеская ДРГ захватила одну из украинских позиций. Задача наших военных выбить врага из занятых окопов и блиндажей. После артиллерийского огня, сначала правый, за ним и левый фланг заходят на позиции. Один из главных факторов успеха - слаженность действий. Чтобы не попасть под "дружественный огонь", - отмечает корреспондент ТСН.

Украинские защитники отрабатывают отбивание у оккупантов захваченных позиций и взятие пленных.

"Захватить и вывести пленного из блиндажа - тоже целая военная наука. Враг может передумать сдаваться, не исключено будет пытаться убежать или сопротивляться. Поэтому с захваченными диверсантами надо действовать крайне осторожно и не давать никаких шансов на реванш", - говорится в сюжете ТСН.

Обучение ВСУ

Также на полигонах ВСУ учатся отбивать атаки ДРГ на автомобили и учитывают хитрость окупантов, которые могут миновать даже тела погибших.

"За прошедшую неделю было три попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп. В двух случаях враг не достиг своей цели, понес потери и отошел за государственную границу", — говорит командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Зимой диверсантов обнаружить проще – говорят военные. На снегу остаются следы, и спрятаться в зеленке уже не получится. Однако российские ДРГ – это, как правило, профессиональные военные со специальной подготовкой. Поэтому обучение антидиверсионных групп среди бойцов ТРО и Сил специальных операций крайне необходимо.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российские ДРГ лезут в Украину! ВСУ дают бой

Напомним, кафиры изменили тактику применения ДРГ.

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