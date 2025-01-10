Российские дроны повредили уникальное старинное имение в Киеве

Вражеские дроны повредили в Киеве 13 памятников архитектуры. Четыре из них подверглись значительным разрушениям, сообщают в департаменте культурного наследия города. Старинное имение Союза писателей в Киеве подсчитывает ущерб после российской атаки 1 января.

Дом Либермана – уникальный памятник архитектуры 18-го века, пережил две мировые войны. А ныне получил повреждения от вражеской атаки дронами. Чтобы собрать деньги на восстановление, сюда стали водить благотворительные экскурсии. На первую такую отправилась корреспондентка ТСН Светлана Березовская.

Повреждены российскими снарядами уникальные деревянные двери и стены, которым почти полтора столетия. Уникальное историческое здание, известное в Киеве как имение Либермана, в котором сегодня расположен союз писателей Украины, подсчитывает ущерб после последней вражеской атаки.

Российские дроны повредили старинное имение в Киеве/Скриншот с видео ТСН

История этого имения в элитном центре, известном как киевские Липки, начинается в 1879 году. Когда владельцем здания стал купец и сахарозаводчик Симха Либермана, он приказал его перестроить в стиле неоренессанса.

"Кстати, в здании сохранились столярка, оконные ручки, все сохранилось еще с владельца, то есть с конца 19 века. Две войны прошли. Первая мировая, вторая мировая”, – рассказывает экскурсовод Наталья Пирогова.

Во время российской атаки 1 января уцелело одно-единственное окно из 83-х. В трещинах оконные рамы, из которых дует ветер и заливает дождь. Наталья Пирогова проводит здесь экскурсии многие годы. Нынешняя особенная.

“Это у нас экскурсия благотворительная для того, чтобы поддержать Национальный союз писателей Украины после такого ужасного события. Очень больно, потому что я пришла сюда второго числа и вместе с дочерью мы убирали здесь стекло и у меня душа болит, потому что я очень любила рассказывать об этом доме всем гостям", — говорит экскурсовод Наталья Пирогова.

На первой экскурсии в поврежденном имении людей немного. Пришли те, кто желает поддержать историческое наследие. Киевлянка Лора держит в руках старинную лепнину, обрушившуюся со стены.

Российские дроны повредили старинное имение в Киеве/Скриншот с видео ТСН

Здесь уже более 70 лет расположен Союз писателей Украины. В бывших и буфетных спальнях обустроили приемную, бухалтерию и залы для литературных вечеров.

Фотографии этого кабинета облетели соцсети в первые часы после российской атаки.

"Портрет Симоненко сохранился, а другие упали", — рассказывает экскурсовод Наталья Пирогова.

И именно эта комната знаменита своими многочисленными легендами. Экскурсовод рассказывает, когда здесь вроде бы была молитва с раздвижным потолком, где семья Либерманов отмечала еврейский праздник Суккот.

"Рассказывали, что потолок в этой комнате открывался и правоверные иудеи могли неделю жить в комнате под звездным небом, как в шалаше", — говорит Наталья Пирогова.

Взрывная волна повредила этот мифологический потолок. Обломки бамбукового орнамента попадали на землю и так развенчали легенду прямо во время экскурсии.

“И теперь становится понятным, что никто этот потолок не открывал, потому что дальше что у нас чердак, а за чердаком что? Крыша", — рассказывает экскурсовод Наталья Пирогова.

Посетители увидели также выбитую резную дверь, изогнутые осколками столетние люстры и уникальные кафельные печи из позапрошлого века.

Вот такие печки являются экскурсионной изюминкой для посетителей имения Либермана. И именно они подверглись аварийным разрушениям во время последней атаки.

Российские дроны повредили старинное имение в Киеве/Скриншот с видео ТСН

Всего таких груб в имении 17. Каждая – как произведение искусства: украшенные головами мифологических существ и гербами. Взрывная волна повредила три из них.

Союз писателей обратился в офис ЮНЕСКО и ждет экспертного подсчета убытков. Однако уже известно, что только на стекло для окон нужно 200 тысяч гривен. Ошарашенные масштабами разрушений писатели открыли благотворительный счет на восстановление. Уже собрали 67 тысяч гривен.

Следующая благотворительная экскурсия в обстрелянное россиянами имение Либермана уже на следующей неделе.

“Приходите. Это жемчужины, это сокровища Европы, и они у нас в Киеве, и мы можем поддержать их сейчас”, — говорит экскурсовод Наталья Пирогова.

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