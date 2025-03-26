Российские дроны терроризируют жителей Запорожской области: как оккупанты "охотятся" на гражданских

Российские оккупанты "охотятся" на гражданских и уничтожают энергетическую инфраструктуру в Запорожье.

Жители трех сел Кушугумской громады на Запорожье постоянно страдают от российских дронов. Оккупанты бьют по энергетической инфраструктуре и охотятся на гражданских. Людей просят как можно меньше выходить на улицы. Но местные все равно сажают огороды под звуки взрывов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

Вылетают врасплох и жужжат словно бешеные осы – именно так описывает нападение российских дронов на поселок Кушугум его жительница Елена.

Елена Ткаченко

"У нас очень громко, очень опасно и то, что до нас стали долетать FPV-дроны. По улицам ходит опасно, когда кто-то идет в магазин, то бегом. На работу ходит тоже страшно, но ходим держимся", – говорит жительница Кушугума Елена Ткаченко.

С потеплением дачники и жители Кушугумской общины все чаще возятся на огородах. Хоть и признают – это опасно. Елена вспоминает, как однажды их с мужем чуть не атаковал российский FPV-дрон.

"Слышим жужжить, муж кричит — дрон. Я обычно быстренько побежала в дом, мужчина спрятался за большой древесиной, он повис, повис, а потом резко полетел назад, я так думаю где-то запутался в проводах", – говорит Елена Ткаченко.

А вот Ирина во двор выходит только с собакой. Говорит, он первый слышит, как подлетает дрон.

"Он подходит, начинает плакать, мы идем, потому что знаем, что это что-то будет. Закрываемся, собака наша бросается, страшное, что получается – летают и днем и ночью", – говорит Ирина.

Собака первая слышит, как летят дроны

Но главная цель российских террористов – критическая инфраструктура громады. Недавно рой вражеских дронов атаковал энергообъект и почти неделю люди сидели без света. В "пунктах несокрушимости" негде было яблоку упасть.

Энергетики работали в крайне опасных условиях, потому что россияне совершали повторные налеты.

В трех прифронтовых селах Кушугумской ОТГ живет 12 тысяч человек. Пока в общине не объявлена принудительная эвакуация детей, впрочем, некоторые родители по возможности вывозят малышей к родственникам.

В обществе просят людей ограничить время пребывания на улице. Из-за ситуации в селах запрещены массовые меры. Впрочем люди говорят — весна пришла, так что во зло врагу все равно будут сажать овощи.

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