Российские "Ланцеты" стали для украинских артиллеристов самой большой опасностью вблизи Угледара

Украинские артиллеристы говорят, наибольшую ли угрозу для них сейчас представляют так называемые барражирующие беспилотники типа "Ланцет". Дешевые и простые в исполнении российские камикадзе заставляют бойцов постоянно смотреть вверх, говорится в ТСН.

САУшка по имени Виктория спрятана в одной из многочисленных посадок под Угледаром. Крепкую пушку окрестил наводчик в честь своей жены, самого его все зовут Федорович. По возрасту он здесь самый старший. За свою металлическую Викторию очень переживает, говорит, ее все время подстерегают опасность. "Самые опасные — это "Ланцеты" и у них этих "Ланцетов" как у нас гвоздей", — говорит наводчик.

Также читайте К сопротивлению готовят каждого украинца: в Киевской области проводят необычную выучку

Их предыдущую САУ тоже звали Виктория, российские телеграмм-каналы выложили видео, на котором видно, как в нее влетает вражеский "Ланцет" — это камикадзе врага, дешевый, простой, летит на аккумуляторах и несет на себе взрывчатку. Тогда вражеский боеприпас в небе расчет заметил заранее. У бойцов было несколько секунд, чтобы спастись. “Этим пацанам звание героев дать – она горит, а они полезли тушить, боеприпас горит, дымит, а они полезли тушить. Наводчик и заряжающий, я пока командира оттягивал, они уже погасили”, — рассказывают собратья.

"Ланцет" попал прямо в башню, но бойцы остались живы. Машина сейчас на ремонте. Такие атаки на людей и технику здесь ждут постоянно, но прятаться в лесу здесь никто не может себе позволить – нужно прикрывать пехоту в Угледаре.

Читайте также:

Юный барабанщик, чтобы собрать для своего тренера на прибор ночного видения, устраивает концерты к кровавым мозолям.

Одесские пляжи опасны: в воде подстерегает невидимая инфекция, угрозу несет и песок

В Харьковской области возводят дома из ящиков из-под российского БК: "материалов" больше, чем достаточно