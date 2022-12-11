Российские лаураты задумались, заслужили ли: Украина получила Нобеля с представителями РФ и Белоруссии

Исторический Нобель для Украины, ведь эту престижную награду граждане Украины получают впервые и не по физике или литературе, а именно Нобелевскую премию мира.

Премия мира во время войны. Нобелевскую награду — одну из самых высоких наград в мире — вручили правозащитникам из Украины, России и Беларуси. Торжественная церемония прошла в норвежской столице накануне. Со сцены каждый лауреат говорил на родном языке. То, что премию разделили на три государства, на одно из которых де-факто напали два других — многие украинцы не поняли, рассказывает в ТСН корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Исторический Нобель для Украины, ведь эту престижную награду граждане Украины получают впервые и не по физике или литературе, а именно Нобелевскую премию мира. Символично, что во время войны, которую международное сообщество называет самым кровавым в Европе – со времен Второй мировой.

Церемония состоялась в городской ратуше в Осло, где традиционно и отмечают тех, чей вклад в дело мира считают достойным международного знака отличия. Наряду с лауреатом из Украины находились правозащитник из России и представитель белорусского оппозиционера. Одна на трех премия мира, но она не странам, которые в состоянии войны, отмечали в Нобелевском комитете, а тем, кто боролся за права и свободы граждан, несмотря на все вызовы. И отстаивал их – каждый у себя дома. "Мир нуждается в замечательных и группах людей, которые, совершая личные жертвы, бросают вызов репрессивной власти и противостоят агрессии ради демократии, прав человека и мира", — отмечает председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Церемонию пропускает один из трех лауреатов, которому ни до Осло не добраться, ни письмо сюда не отправить не разрешают. Вместо Алеся Беляцкого здесь его жена. В течение нескольких десятилетий помогал политзаключенным, а сейчас в неволе сам. Свободу потерял, став на сторону протестующих после последних президентских выборов в Беларуси. “Эта награда принадлежит всем моим друзьям, прошедшим сквозь избиения, пытки, аресты, тюрьму. Я знаю, какая Украина устроила бы Россию и Путина – зависимая диктатура. Такая же, как сейчас Беларусь, где голос угнетенного народа игнорируется и пренебрегает», — отмечает супруга белорусского лауреата Нобелевской премии мира Наталья Пинчук от его имени.

Чтобы Украина была другой – демократической и правовой – за это и выступал, в частности, Центр гражданских свобод, этим и заслужил Нобелевское отличие. На такой церемонии украинский вообще звучит впервые. На родном языке Александра Матвийчук напоминает миру, как он молчал, когда Россия аннексировала Крым и призывает быть решительными сейчас — заставить российского президента и других причастных к преступлениям в Украине, и не только ответить за содеянное. “Правосудие не должно ждать. Мы не знаем, сколько у нас этого времени. И поскольку это Нобелевская премия мира во время войны, я позволю себе обратиться к людям в разных странах мира с призывом к солидарности. Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно быть просто человеком”, – заявил он.

Среди лауреатов и правозащитный центр из России, исследовавший преступления прошлого – сталинские репрессии, а ныне – настоящего. Однако в Украине решение Нобелевского комитета разделить в это время премию на такую компанию, многие не приняли. Российские правозащитники и сами задумываются. «Нас мучает вопрос: действительно ли «Мемориал» заслужил Нобелевскую премию мира? Без лишней скромности, мы очень много делали и немало сделали, но разве наша работа предотвратила катастрофу 24 февраля? Ужасный груз, упавший на наши плечи в этот день, стал не легче, а тяжелее после известия о присужденной нам премии”, — говорит глава «Мемориала» Ян Рачинский.

Все три организации, представляющие готовые объединить усилия, чтобы противиться общему, как звучало со сцены, злу. Как потратят премию более миллиона долларов — в Центре гражданских свобод еще думают.

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