Российские машины захватывают украинский рынок: зачем их покупают и почему действует запрет на импорт

Эксперты предполагают, что сторонники «советской классики» покупают машины, чтобы их ремонтировать, тогда как весь цивилизованный мир покупает авто, чтобы ездить.

Уже полтора года, с января 2020-го, в Украине действует запрет на импорт российских транспортных средств. Несмотря на это, на дорогах можно встретить совершенно новые машины Lada и «Газель», а на первых страницах популярных платформ по покупке автомобилей почти каждое предложение — легковушки российских брендов.

Статистика ряда украинских автомобильных ассоциаций свидетельствует, что в 2020 году ежемесячно в Украине продавались десятки российских автомобилей, а в 2021-м их продается уже более сотни. При этом, если в январе 2021 года в Украине было продано 101 автомобиль Lada, то в июне — почти вдвое больше, 170 автомобилей.

Как дистрибьюторы обходят запрет на импорт российских автомобилей в Украину и почему на седьмом году войны российские модели остаются монополистом в дешевом сегменте украинского рынка новых автомобилей, — разбирался ТСН.ua.

Почему не действует запрет на российский импорт

По данным Государственной таможенной службы, импорт готовых легковых автомобилей в Украину из Российской Федерации не осуществляется с начала 2020 года. Однако, украинское правительство не запрещало импортировать российские комплектующие автомобилей. Статистика таможни свидетельствует, что в 2020 году Украина закупила у России шасси и комплектующих для моторных транспортных средств на 46 млн долларов, а в 2021-м — уже на 30,1 млн долларов.

Если в 2020 году российские автомобили продавались в Украине десятками в месяц, то в 2021-м количество продаж значительно возросло. По данным мониторинга ассоциации «Укравтопром», в июне 2020 года были проданы 31 автомобиль «Лада», и за год, в июне 2021-го эта цифра выросла почти в 6 раз, до 170 единиц.

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Всего за первую половину 2021 года в Украине было продано 909 «Лад». Это уже значительно больше, чем в прошлом году, когда за первые 10 месяцев было продано лишь чуть более 500 российских автомобилей. Причем, продажи растут в течение всего года: в январе прирост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был на уровне 129%, в марте — на 289%, в апреле — 439%, в июне — на 448%.

Похожая ситуация и с другой популярной российской машиной «Газель». Представитель российской группы ГАЗ в Украине «Мотор Девелопмент Групп» в июле 2020-го объявил о том, что намерен начать выпуск грузовиков под брендом HDC из машинокомплектов российской «Газели».

Как объяснил в комментарии ТСН.ua основатель блога autogeek.com.ua Евгений Муджири, запрет на импорт автомобилей из РФ действует только на товарные образцы, то есть на готовые автомобили, а не на их запчасти и составляющие.

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«В Украину завозят машинокомплекты (детали для крупноузловой сборки) и уже здесь собирают этот «конструктор». Формально это не нарушение запрета, потому что завозят не автомобили, а детали к ним», — говорит Муджири.

Lada в Украине собирают на Запорожском автомобильном заводе корпорации «УкрАвто». Их тестовая сборка началась в конце 2019 года. Кроме Lada, на ЗАЗе из российских комплектующих собираются автомобили Renault Arkana и Kia Rio.

За сколько российские автомобили продают в Украине и кто их покупает

Дистрибьюторы российских автомобилей проводят в Украине достаточно агрессивную ценовую политику. В частности, новый седан Lada Granta можно найти за 7,2 тыс. долларов, Lada Vesta — от 9,9 тыс. долларов, универсал Lada Largus — от 12,3 тыс. долларов, внедорожник Lada Niva — от 11,1 тыс. долларов .

Все модели под брендом Lada значительно дешевле, чем новые импортные автомобили европейских или азиатских брендов. К примеру, самый дешевый седан в Украине, собраный не из российских деталей, — это узбекский Ravon R4, цены на который стартуют от 10,5 тыс. долларов, самый дешевый универсал — Hyundai I30, который стоит от 17 тыс. долларов, а самый дешевый внедорожник — Suzuki Jimny, который обойдется минимум в 22,7 тыс. долларов.

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Специалисты убеждены, что продавцы не занимаются искусственным занижением цен. «Здесь действует принцип: если кто-то это покупает за такие деньги — нужно продавать. По моему мнению, это рыночный подход», — говорит Евгений Муджири.

Соглашается с ним экономический эксперт Алексей Кущ. По его словам, российские автомобили не продаются в Украине дешевле, чем в самой России, а относительно низкие цены формируются за счет «отверточной» сборки и завышенной цены нерусских иномарок.

«У нас на новые европейские автомобили цены на 10-15% выше, чем в России. Казалось бы, парадокс: в России не подписано соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, они находятся под санкциями, а цены на европейские автомобили там дешевле. При этом, у них есть собственная автомобильная промышленность, которую можно было бы защищать с помощью пошлины», — рассуждает специалист.

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По его словам, такая разница в ценах объясняется тем, что в Украине более жесткое налогообложение продаж автомобилей, а сам рынок поделен между несколькими крупными игроками, которые лоббируют высокие налоги на продажи иномарок, чтобы машины внутренней сборки относительно них были дешевле.

«Чтоб покупатель, выбирая между российским или китайским автомобилем, собранным в Украине, и европейской иномаркой, остановился на первом варианте, европейский автомобиль делается максимально дорогим», — объясняет Алексей Кущ.

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Специалисты говорят, что на российские автомобили есть устойчивый спрос от определенного сегмента потребителей, и в ближайшие годы он никуда не исчезнет.

«Мне неизвестно, чем руководствуются граждане, отдающие собственные средства на покупку российских или китайских автомобилей, которые стоят иногда дороже европейских аналогов. Возможно, это сила мифа, мол, такие машины потом легче и дешевле ремонтировать. Однако пока сторонники «советской классики» покупают автомобили, чтобы их ремонтировать, весь цивилизованный мир покупает авто, чтобы на них ездить», — говорит Евгений Муджири.

Почему российским брендам нет альтернативы в дешевом сегменте

Экономические эксперты, отвечая на вопрос, почему запрет на импорт российских автомобилей фактически не действует, называют две глобальные причины — отсутствие комплексной санкционной политики со стороны государственных органов и наличие на рынке новых автомобилей лишь нескольких крупных игроков, которые злоупотребляют монопольным положением.

Алексей Кущ утверждает, что в запрете прямого импорта российских автомобилей в Украине имеет место лоббизм со стороны внутренних автопромышленных групп: есть сегмент украинцев, которые покупают российские автомобили, и есть предприниматели, которые хотят на этом заработать.

«У нас до сих пор нет комплексного законодательного акта, который бы регулировал вопросы экспорта и импорта товаров из РФ и Белоруссии как союзного к ней государства. Там должны быть четко расписаны алгоритмы санкционной политики в экономической сфере, определен ответственный орган и основания для наложения санкций. Поэтому сейчас у нас санкционные политика выстроена по принципу студенческого общежития — кто первый пролоббировал запрет на импорт определенных товаров, те товары в список и попадают», — говорит специалист.

В то же время, появлению других «бюджетных» автомобилей в Украине мешает отсутствие конкуренции на рынке новых автомобилей и наличие нескольких групп, которые обладают монопольным положением и спекулируют на этом.

«Если бы у нас на рынке были несколько десятков средних игроков, у нас бы сейчас цены на автомобили были бы меньше. Как пример — импорт «евроблях». Он осуществляется тысячами, а может и десятками тысяч субъектов — от обычных людей до специальных фирм. Поэтому на рынке «евроблях» является конкуренция, появляются и американские применяемые машины, и цены там достаточно привлекательны для покупателя», — объясняет Алексей Кущ.

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