Российские наемники в Донбассе активно укрепляют свои позиции и увеличивают численность диверсионных групп

Российские наемники в Донбассе активно укрепляют свои позиции и увеличивают численность диверсионных групп

Наши воины еще более тщательно готовятся к обороне.

На нескольких участках фронта русские наемники дистанционно минируют позиции наших защитников с помощью беспилотников. Численность диверсионных групп со стороны оккупантов в последнее время значительно увеличилась.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

После пролета вражеского дрона на украинские позиции летят патроны гранатометов и пулеметов. Точность стрельбы у оккупантов зависит от ротации. На той стороне личный состав меняется каждый месяц.

«Бывают ротации у них проходят тихо, сидят, постреляют, а бывают заезжают более мотивированные, хотят повоевать, уже крупнее. Вот СПГ было», – рассказывают военнослужащие.

Ямы от разрывов мин видны в полях. Враги стреляли кучно и метко. Следы русской агрессии вокруг укреплений повсюду – они видны и слышны. Это и избитые стрельбой деревья, разбросанные обломки боеприпасов и размозженные гражданские дома.

В Донецкой области пророссийские наемники попали в украинского бойца | Новости с фронта

«То, что постоянно стреляют периодически ночью, то показывает, что они боятся», — убеждены бойцы.

Российские оккупанты усиливают свои подразделения людьми. В оптику видно, как копают интенсивно шанцы и накрывают их сразу бревнами. "Так больше оборудуют свои позиции, у них окопы полностью перекрыты, их будет тяжело выбивать", — добавляют военные.

Грохот тяжелой техники по ночам, пролеты дронов и рост числа диверсионных групп, пытающихся выявить наши оборонные минные поля, заставляют наших воинов еще более тщательно готовиться к обороне.

Читайте также:

Российская армия на Донбассе тренируется приводить войска в боевую готовность — разведка

В Минобороны заявляют, что Россия не прекращает стягивать свои войска к границам Украины

Стрельба на рынке в Харькове началась из-за неподеленных дюбелей: одного из нападающих до сих пор разыскивают