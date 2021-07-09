Российские оккупанты активизировались на фронте: как сейчас чувствует себя ранен воин ВСУ и что происходит на передовой

Российские оккупанты активизировались на фронте: как сейчас чувствует себя ранен воин ВСУ и что происходит на передовой

Оккупанты все чаще обстреливают позиции украинских защитников.

На передовой активизировались снайперы оккупантов и минометчики. В течение двух последних дней пулевые ранения получили двое украинских воинов. В окрестностях Марьинки пара вражеских одиночных выстрелов прозвучала просто среди белого дня и в полной тишине.

Об этом 9 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Прозвучало два выстрела! Было их слышать, я не скажу, что такие — быстрые два хлопка. Интервал секунды две", — говорит украинский воин.



На те два выстрела, прозвучавшие в сплошной тишине, возле Марьинки, почти на границе с оккупированным Донецком, первым среагировал тот, у кого стреляли.

"Хорошо, что военнослужащий смог сам себе — вовремя и быстро, наложить турникета! Его ранили в левую ногу, в бедро. Крови было потеряно не много", — говорит военнослужащий ВСУ Олег.



Раненый боец, сам смог отползти к безопасного участка. Еще через мгновение на месте уже были собратья. Наложили дополнительный жгут — вызвали эвакуацию. На все потратили говорят, не более 10 минут.

"Сейчас военнослужащий в удовлетворительном состоянии, ранения не трудное. Я уже с ним общался. Он бодрый, сказал, что все будет хорошо", — говорит военный ВСУ Евгений.



Все должно быть хорошо, надеются и собратья раненого. Но восстановление займет несколько месяцев: пуля вражеского стрелка его же зацепила и перебила нашему воину кость.

Новости с фронта: на Донбассе активизировались вражеские снайперы и минометчики

"Пулю не нашли. Входной-выходной — видели. Судя с ширины, это был калибр 8 и 6. Так называемый 338", — говорит военнослужащий ВСУ Олег.



Так калибр — специального, снайперского патрона, который разрабатывался именно для стрельбы на большие расстояния. От места, где пуля попала в ногу украинском воину, к передовым тайников оккупантов — откуда вероятно и стрелял чужак, более полутора километров.

"Не всегда мы видим и можем спрогнозировать, где и сам участок! Конкретный сектор огня!", — говорит военный.



На таких дистанциях, понять, что ты находишься на прицеле у снайпера, признают военные — просто не реально.

"Мы же не можем знать, что видит снайпер в прицел! И всегда есть такая вероятность, что снайпер может нас где-то увидеть!", — говорит воин ВСУ Евгений.



Чтобы свести ту вероятность к минимальной — все передвижения между позициями наши военные пытаются маскировать.



Почти все окопы здесь ниже уровня земли. И наши военнослужащие хорошо знают, что это, по сути — единственный способ передвигаться между позициями. Ведь по поверхности ходить, как показывает опыт — смертельно опасно. И все вроде бы ничего, но вот случаются где-то небольшие просветы. И именно в них и караулят за нашим бойцами вражеские снайперы.



Правило, действительно способно спасти жизнь пехотинцу (и сухопутному, и морскому или даже — воздушном) вдоль всего фронта, признают наши армейцы — универсальное.



"Чем глубже прячешься — тем безопаснее!", — говорит военный Евгений.

Напомним, российские оккупанты убили 24-летнего воина ВСУ. Погибший украинский военный был родом из Сумской области.

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