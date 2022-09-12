Российские оккупанты убегали ночью, а своих гауляйтеров "забыли" разбудить: эксклюзив из границы с РФ

Российские оккупанты так быстро убегали с захваченной Харьковщины, что "забыли" своих гауляйтеров.

Предатели Украины вынуждены были самостоятельно убегать в сторону российской границы.

Об этом сказал лидер добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Мы встречали там людей, выглядело так, что те, кто хочет жить в РФ уже покинули эти населенные пункты, а оставшиеся те за Украину. В одном из населенных пунктов к нам вышла семья — мужчина и женщина. Их сын служит в ВСУ и они пообщались с нами. Оставшиеся они рады. Просто люди очень истощены, они психологически устали, им тяжело радоваться, они просят не покидать их и предлагают даже ночевать у них", — пояснил военный.

Всеволод Кожемяко рассказал, что российские оккупанты не сообщили коллаборантам о своем отступлении, а потому те спешно убегали.

"Очень многие гауляйтеры уже стоят в очереди на выезд. Российские военные не предупредили коллаборантов, которые будут бежать ночью. Предатели утром бежали за ними. Кого-то поймали, кого-то нет. Полиция и СБУ будут искать коллаборантов. О них сообщает и местное население", — пояснил. доброволец.

Напомним, украинский защитник, которому удалось дойти до украинско-российской границы на Харьковщине, рассказал об увольнении населенных пунктов.

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