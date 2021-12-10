Российские песни с матом: в центре Львова запись для YouTube-шоу страны-агрессора закончилась массовой дракой

Российские песни с матом: в центре Львова запись для YouTube-шоу страны-агрессора закончилась массовой дракой

Музыканты написали заявление в полицию.

В центре Львова на проспекте Свободы активисты сорвали запись для российского YouTube-шоу "Вписка".

Об этом сообщили в телеграм-канале ZAHIDWTF.

По данным авторов видео, о съемках провокативного видео активисты узнали из соцсетей. Там один из участников написал, что возле оперного театра во Львове будут снимать видео для российского YouTube-шоу "Вписка".

"Будут петь русские песни с "матами", — говорилось в сообщении одного из музыкантов.

Однако на запись видео пришли и все прекратили местные активисты. Инцидент завершился приездом полиции.

Во Львове активисты сорвали запись видео для российского YouTube-шоу

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий в комментарии ТСН.ua рассказала, что в полицию 9 декабря действительно поступало сообщение о массовой драке в центре Львова.

"Было обращение о массовой драке, музыканты и их знакомые решили написать заявление в полицию", — сообщила Екатерина Рыбий.

Информацию о драке ТСН.ua подтвердила также и пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

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