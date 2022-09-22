Российские пленные. Штампуют пакеты и звонят родным, которые не приезжают даже на свидания

России стали не интересны пленные из "ЛДНР", а вот кадыровцам не дают задержаться в Украине. Как "вторая армия" мира ведет себя в плену и почему боится выходить на наши улицы — об этом в интервью ТСН.ua рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

О первой более-менее большой группе российских пленных украинские власти отчитались в августе 2014 года. Тогда в плен были захвачены 10 российских десантников – уроженцев Костромы, Грозного и Новосибирска. Они ворвались в Украину на БМД и были захвачены в плен у села Зеркальное Амвросивеского района Донецкой области. На пресс-конференции в СБУ они заявили, что заблудились с оружием. Сейчас, в 2022 году, количество пленных возросло в разы, но объяснения россиян почти не изменились.

Почему некоторых пленных Россия и видеть не хочет, почему в плену Украина их кормит так, как наша армия – офицеров ВСУ и что за посылки им собираются прислать матери украинских пленных – об этом в интервью ТСН.ua рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. Она обеспечивает реализацию государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

В Украине впервые за историю независимости появилось большое количество российских военнопленных и пленных с наших оккупированных территорий. Как было организовано их содержание? Кем были первые пленники?

В первые дни войны нужно было удержать пенитенциарную систему в обычном режиме. Кроме того, появилась новая для нас функция – работа с пленными. Мы к этому не готовились, потому что подготовка может быть у той страны, которая намеренно планирует войну. Нам нужно было быстро изучить нормы международного гуманитарного права, построить систему, которая будет отвечать всем международным нормам и покажет Украину цивилизованной страной. При этом нужно было построить систему, которая сохранит интересы страны, потому что пленные – это возможность возвращения из российского плена украинских героев. Первые дни пленные находились у военных, поэтому у нас было несколько дней на подготовку. Мы все быстро мобилизовались в этом вопросе. Для удобства наших военных были созданы участки (в тюрьмах - Ред) для пленных в регионах, которые приближены к линии фронта. Это было сделано, чтобы нашим военным не приходилось тратить значительных ресурсов на транспортировку и охрану пленных. Через некоторое время было принято решение о создании специального лагеря.

Когда в ваших учреждениях появились первые пленные? Уже в конце февраля?

В начале марта, когда были оформлены все основания содержания пленных на соответствующих участках. Дело в том, что создание приказа о создании участков заняло некоторое время. Во-вторых, пленные сначала находились у военных.

Сколько было первых военнопленных?

Сотни.

Как они себя вели и каким было отношение к ним в учреждениях?

Первые пленные характерны своими пояснениями о том, как они оказались в Украине. Рассказывали об учениях, на которых они заблудились. Это была масса растерянных людей, которая была поражена тем, что их не пытают, что у них есть постель и находятся они в тепле. Некоторые из них делились с нами впечатлениями, что условия в плену намного лучше, чем в казармах. Если кто-то из пленных был ранен на поле боя, то в наших учреждениях им оказывали медпомощь. Если в учреждении есть телевизор и книги, это доступно и для пленных. Некоторые из них, которые содержатся в лагере, рассказывали, что после увольнения вместо обмена охотно бы перевезли свою семью в Украину. Другие пленные мечтают об обмене, спрашивают о нем и переговорах по нему. Мы на это отвечаем, что не мы приглашали их в Украину. Кстати, после обмена, после приезда в Россию, эти пленные говорят журналистам, что их здесь избивали. Хотя нас благодарили за хорошее отношение и осуждали Путина.

Расскажите подробнее об условиях пленных

Эти отношения больше регулируются не внутренним законодательством, а международным гуманитарным правом, Женевской конвенцией. Там речь идет о недопущении пыток, стандартах питания, переписки, беспрепятственном доступе инспекторов Красного Креста. Что касается досуга – мы не видим угрозы для нашего государства в том, если пленники смотрят телевизор. В случае его наличия. Переписка с родственниками – это прямая норма Женевской конвенции. Также мы урегулировали вопросы права на телефонные звонки. Мы предупреждаем, что разговор записывается. Пленные содержатся на участках в камере по 6-10 человек, а в лагере – общежитие.

Какое количество пленных по состоянию на данный момент?

В интересах страны и переговорных групп, проводящих обмен, мы не разглашаем эту информацию. После войны будет предоставлена даже ежедневная статистика. Сейчас разглашение этого может навредить.

Каков средний возраст военнопленных? Сколько лет самому молодому и старшему?

Самому молодому – 18 лет, ближе к 19. Вообще, молодых, до 25 лет – таких много. Старшему – 63 года. Но средний возраст – 20-25, 30-35 лет.

Среди пленных больше россиян или жителей с оккупированных территорий?

В начале не было преимущества. Среди пленных с восточного направления больше жителей "ЛДНР", с харьковского и южного направлений – россиян. Россиянам для обмена не интересны жители "ЛДНР". Они их вообще вычеркивают из списка. Их использовали и все.

Минюст публиковал фото, на которых изображено, как работают пленные и производят поддоны. Что еще они мастерят?

Не только поддоны. Производят подарочные и хозяйственные пакеты, картонные коробки. Кто-то фантазирует о рабочей силе (в виде пленных – Ред.) для восстановления страны. Производительность труда людей, ничего не умеющих, кроме воевать, да и воюют они не очень, если оказались в плену, эта производительность – низкая.

Мастерить поддоны и делать пакеты – этому их учат?

Мы не обязаны учить. Смастерить поддон по схеме – это просто.

Труд обязателен?

Это не обязательно. Им предлагается, но среди них нет протеста. На кровати человек может просидеть неделю-две. Если не ожидается обмен для конкретного пленника, то благодаря работе он отвлекается и имеет возможность упорядочивать свой день. Они едят, спят в тепле, поэтому понимают, что труд – это компенсация затрат на них.

Они качественно делают свою работу? Или так, как воюют?

Мы подобрали такие материалы и продукцию, к которым нет высоких стандартов качества. Чтобы не портили нам материалы. Когда сейчас речь идет о работе, то должны понимать, что работают россияне, которые не интересны России с точки зрения обмена или жители «ЛДНР».

Каков режим дня у пленника?

Они имеют право на сон в течение 8 часов, трехразовое питание по стандартам Женевской конвенции. Стандарты аналогичны стандартам для офицеров ВСУ. Просыпаются они в 6 утра, им дается время на приведение себя в порядок, на зарядку. Кроме того, есть определенные режимные моменты. К примеру, переклички. Если есть работа – они работают. Есть и свободное время, время для еды. Отбой – в 22 часа.

Их кормят тем, что предусмотрено для офицеров Украины?

Да. Это такая особенность.

Что именно входит в меню?

Есть определенное требование к калорийности. Обязательно – мясо, рыба. Также каши, овощи. Нет в перечне фруктов и таких вкусных вещей, как конфеты.

Есть ли среди пленных россияне, попавшие в плен в начале вторжения и до сих пор не интересные России в плане обмена?

Остались те, кого обвиняют в военных преступлениях или в отношении кого есть решение суда по таким преступлениям. Россиянам как раз такие люди очень интересны.

Недавно было опубликовано видео, где россияне вербуют заключенных на войну. Украина готова к таким пленникам-рецидивистам?

Они только доходят до такой вербовки, потом будет укомплектование, обучение. Мы с такими пленными будем иметь дело немного позже. С точки зрения режима безопасности нам будет немного сложнее с такими людьми, чем с "заблудившимися". Возможно, у нас будет усилена охрана для такой категории.

Если пленник содержится не в специальном лагере, а на участке в обычном учреждении лишения свободы, то выходит, что их соседи – украинские заключенные?

Да. Но у наших заключенных нет возможности даже видеть пленных. В первую очередь это важно для безопасности самих пленных. У нас все слои населения очень патриотически настроены (улыбается – Ред.), в том числе – украинские заключенные.

Есть ли женщины среди пленных?

Нет, но мы предусмотрели места для них.

Кто-то из пленных пытался сбежать из лагеря или другого учреждения?

Нет. У нас с ними режимных проблем не было. Я думаю, что это не потому, что им нравится быть в плену, а из-за страха за свою жизнь и здоровье. Некоторые из них комментировали, что на улицах украинских городов их ждет опасность от людей.

Были ли среди пленных заявления о желании перейти на сторону ВСУ?

Я допускаю, что такие заявления могли быть. Кто-то мог сделать это сознательно, кто-то – из-за страха, кто-то – манипулятивно. Но если говорить о практике оформления такого освобождения из плена – такого не было.

Есть ли такие, кто отказывается от обмена?

Есть факты отказов. Они не массовые, отдельные. Правоохранители выясняют причины. Пока идет война, они содержатся на основании статуса пленника.

Кто-то из родственников российских пленников заявлял о желании посетить?

Они еще больше напуганы нашим «нацизмом». Нет, не пытались. Но есть организация, с которой ведутся переговоры по посещению в двустороннем порядке – чтобы матери российских и украинских пленных посетили своих сыновей. Были намерения совершить акцию с посылками. Чтобы матери украинских пленных прислали вкусности русским пленным, а русские – украинским. Акция не состоялась, еще ведутся переговоры.

Есть ли среди пленных кадыровцы?

Они есть, но очень быстро идут на обмен. Бывает, не проходит и месяца.

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