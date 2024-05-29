Российские пропагандисты гастролируют по Европе с концертами: как их "встречают" украинцы

Украинцы встретили концерт Познера и Урганта в Амстердаме протестной акцией. Каждый, кто пришел послушать выступление бывших пропагандистов, должен был пройти по коридору позора.

Как это было – видела корреспондентка ТСН Александра Митина.

Театр Амстердама – здание современное, репертуар – нет. Концерт девяностолетнего советского пропагандиста Владимира Познера и его российского последователя Ивана Урганта встречают возгласами, что Россия – страна-террористка.

Протесты в Амстердаме

Телохранители вместе с полицией отгоняют украинских протестующих от входа. Митинг продолжается на тротуаре.

Ни Ургант, ни Познер публично нападение России на Украину ни разу не осудили. Более того – Познер год назад заявил, что это Запад виноват в том, что Путин полез в Украину. Руководство театра многочисленные просьбы отменить концерт назвало "наступлением на свободу слова".

"Мы хотим прояснить, что эти художники указали, что у их программы нет ничего общего с войной, и хотят поделиться своим искусством в атмосфере мира и свободы", — говорилось в сообщении.

Комментарий театра в Амстердаме

Кирилл пытается собрать из пришедших послушать о любви к России деньги на украинскую победу с юмором: "10 евро на защиту русской культуры — кто любит Познера донатит 10 евро на защиту от русофобии".

Ближе к началу концерта зрители выстраиваются в длинную очередь. Увеличивается и пикетчиков. На лицах большинства тех, кто держит цветы – улыбка. Однако, организаторы говорят, – акция – не для них.

"На самом деле это делается не для привлечения внимания россиян — у нас нет иллюзий по изменению их мнения. Это для привлечения внимания театра у амстердамского сообщества", — говорят они.

Далее у Познера и Урганта, ради зарубежного турне прервавшего серию корпоративов в Москве, — запланированы еще Швейцария и Германия. Пикетчики надеются, там русскую культуру тоже встретят, как положено.

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