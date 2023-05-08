Российские ракетные обстрелы участились: что это может означать — ответ военных экспертов

Россия может готовиться к массированному ракетному удару по Украине.

Последние несколько недель российские обстрелы участились. Целью авиационных атак может быть попытка армии страны-агрессорки изучить работу украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник.

“Если говорить об авиационной компоненте, то, что они за последние несколько недель очень сильно активизировали и стратегические неядерные ракеты, скажем Х-101, 3М14 “Калибр”, и вот этой ночью снова 35 "шахедов" и две ракеты Х-22, то здесь есть определенная логика, которая объясняется тем, что они пытаются изучить нашу систему противовоздушной обороны", – рассказал Петр Черник.

Он пояснил, что в Украину поступили сверхсовременные системы Patriot MIM-104, на которых уже подтверждено первое сбитие гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Ранее россияне полагали, что ничто и никак ее сбить не может, напомнил военный аналитик.

"Ничто другое, как этой частотой пытаются изучить и понять, как наша система построена, с последующей потенциальной целью большого ракетного залпа", — считает Петр Черник.

Олег Жданов тоже рассказал ТСН.ua, что россияне могут готовиться к "чему-то массированному" такими атаками.

“Ну, во-первых, это раздражает общество, это главная цель, на мой взгляд. И не менее важная цель – это выявление районов расположения противовоздушной обороны, особенно новых”, – добавил он.

Напомним, в ночь на 8 мая российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине. Кроме того, оккупанты выпустили по Киевщине 35 дронов-камикадзе. Всех их уничтожила украинская противовоздушная оборона.

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