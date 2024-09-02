Российские ракеты и Волынь: между Киевом и Варшавой вспыхнул очередной спор после выступления Кулебы в Ольштыне

Между Украиной и Польшей разразился очередной скандал. На этот раз дипломатический. И, похоже, польские политики готовы снова спекулировать на теме общей исторической памяти накануне своих президентских выборов в 2025 году.

Поводом для очередной волны недоразумений между Киевом и Варшавой стал ответ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на молодежном форуме в Ольштыне на вопрос о снятии Украиной запрета на эксгумационно-поисковые работы по поиску поляков, погибших от рук украинцев на Волыни во время Второй мировой. Хотя никаких запретов нет. Дословно украинский министр сказал следующее:

"Знаете ли вы, что все эти украинцы были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши, в том числе и в Ольштын? Если бы мы, политики, начали копаться в истории, качество разговора было бы совсем другим. Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы – полякам. Поэтому давайте оставим эти вещи историкам».

Однако сначала польские оппозиционные политики по "Праву и справедливости" (ПиС), в том числе и бывший премьер Беата Шидло, распространили откровенную ложь, приписав Кулеби слова, что он якобы назвал какие-то польские территории украинскими. Другие начали раскручивать волну возмущения, что украинский министр иностранных дел фактически приравнял Волынскую трагедию к операции "Висла" 1947 года. Хотя и это манипуляция, потому что украинский министр иностранных дел этого не делал.

Сразу после этого от польского премьера Дональда Туска мы услышали, что Украина не станет членом ЕС до урегулирования проблемных исторических вопросов. Кстати, он повторил аналогичное заявление вице-премьера, министра нацобороны Владислава Косиняка-Камиша, которое тот сделал за несколько недель до высказываний Кулебы, сразу после принятия польским Сеймом постановления по случаю 81-й годовщины Волынской трагедии, где говорится о совершенное против поляков украинскими националистами", хотя международное сообщество "геноцидом" это не называет.

И все происходит на фоне довольно неоднозначных заявлений спикера Сейма Шимона Главни, который подверг сомнению заявления польских военных руководителей, что 26 августа, во время крупнейшей российской атаки по Украине, на 25 км вглубь территории Польши мог залететь российский дрон, заявив, что "это могла быть атмосферная аномалия на радарах». А затем заместитель министра обороны Павел Залевский добавил, что Украине должна быть чем себя защищать, и что страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны: "Мы не рассматриваем ни в одном формате то, что является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с польской территории. Радикальное усиление Западом ПВО Украины должно быть достаточным и не требует такой поддержки со стороны польских ВВС.

Это негативно сказывается на имидже Польши как внутри Украины, так и в ЕС, подвергая сомнению способность польской ПВО действительно сбивать враждебные цели. К тому же, свежий опрос SW Reaserch для Rzeczpospolita свидетельствует, что 58,5% поляков "за" сбитие российских ракет и дронов, залетающих на территорию страны, даже если нет уверенности, что это за объекты.

О подробностях очередного кризиса между Украиной и Польшей, удастся ли его преодолеть и как избежать подобных недоразумений в будущем, читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского.

Очередной спор: дело не только в выборах

Не прошло много времени после относительной нормализации отношений между Украиной и Польшей, как обе страны предстали перед очередным испытанием. В этот раз они рискуют стать жертвой дипломатической войны, инсценированной умелыми манипуляциями на болезненные для обоих народов темы исторического прошлого.

Корни проблемы тянутся еще со времен пребывания у власти консервативного правительства ПиС, когда отношения с Украиной стали объектом многочисленных политических спекуляций на исторической основе. Это, в частности, затронуло важные и чувствительные события, такие как Волынская трагедия 1943 года, которая стала одним из самых острых моментов в украинско-польских отношениях. ПиС использовала эту тему, чтобы закрепить свои позиции на националистических настроениях в Польше. Они подчеркивали трагедию польского народа, что часто имело целью снизить симпатии к Украине, пытающейся дистанцироваться от исторических конфликтов и построить новые партнерские отношения с Польшей.

Такие акценты на прошлом привели к напряжению между странами, хотя официальные Киев и Варшава продолжили работать над укреплением двусторонних отношений. Поэтому, несмотря на то, что такой подход Польши к истории в определенные моменты провоцировал разногласия украинско-польского диалога, обе страны пытались избежать долговременного ухудшения отношений, сосредотачиваясь на общих интересах в современной геополитической ситуации.

По-настоящему партнерские и добрососедские отношения между странами приобрели наибольший расцвет после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В течение нескольких месяцев Украина и Польша находились в своеобразном "медовом месяце", и уже казалось, что непростая история отношений между народами на фоне общей угрозы ушла в прошлое. По крайней мере, в обзорном измерении. Впрочем, 2023 стал новым испытанием. Из-за так называемого зернового кризиса, а впоследствии и ситуации с автоперевозчиками, Украину и Польшу снова поглотил водоворот недоразумений и взаимных упреков. Именно тогда из уст президента Польши Анджея Дуды на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке было услышано сравнение Украины с "утопленником", а министра с/х Роберта Телуса — что Варшава может заблокировать вступление Украины в ЕС, если не решится вопрос по запрету импорта зерна.

Следует отметить, что недружественный характер заявления и действия польской стороны были, прежде всего, связаны с избирательными кампаниями, которые имели место в 2023-2024 годах, а именно: парламентскими, местными и выборами в Европарламент. Поскольку политики всех мастей в Польше предпочитали что-либо получить или сохранить электоральные позиции, Украина стала некой разменной монетой во внутриполитических баталиях. После завершения избирательных процессов ситуация стабилизировалась. Украина и Польша снова начали выстраивать качественное сотрудничество и добрососедский диалог. В начале июля этого года это увенчалось подписанием Владимиром Зеленским и Дональдом Туском Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя государствами.

Впрочем, июль оказался не только новой страницей в отношениях между народами, но и еще одним серьезным испытанием. Ведь именно на этот месяц приходится годовщина Волынской трагедии, политизация которой уже портила, как вышесказано, отношения между Украиной и Польшей. Но, если эта тема педалировалась за управление ПиС (даже за "медовый месяц" ее политики во внутрипольском дискурсе привлекали внимание к тем событиям, называя их актом "геноцида" — даже несмотря на то, что международное сообщество не оперирует таким понятием по Волынской трагедии), новая власть Польши не была замечена на акцентировании внимания на исторической политике так, как это делали предшественники.

Вступление Украины в ЕС: Польша против

Однако июль внес свои коррективы. Ведь именно тогда вице-премьер, министр нацобороны и лидер Польской крестьянской партии (ПСП) Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Украине должны выдвинуть ультиматум, который заключался бы в том, чтобы наше государство не рассчитывало ни на какое вступление в ЕС без разрешения исторического спора вокруг Волынской трагедии. И это несмотря на то, что согласно положениям Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Киев не давал поводов для победных спекуляций. Следовательно, снова не обошлось без политики. И действительно, вышеупомянутое заявление Косиняка Камыша возникло на фоне важных политических аспектов в Польше.

Во-первых, в период усугубления дальнейшего существования правящей коалиции, в частности, из-за вопроса декриминализации абортов, что вызвало большие разногласия, особенно между "Гражданской платформой" Дональда Туска, "Ливицей" и, собственно, НСЛ. Именно Косиняк-Камыш выступил против проекта "Левицы", что и вызвало возмущение среди сторонников абортов, который отметил, что коалиция должна сосредоточиться, прежде всего, на экономике, снижении взносов на медицинское страхование и предпринимателей. Потому что если она этого не сделает, то потеряет избирателей.

Из последнего тезиса можно понять второй аспект. А именно – приближение очередной избирательной кампании, на этот раз президентской, которая состоится в 2025 году. Так что, похоже, борьба за электорат, в частности консервативный, уже началась. Следовательно, игра на болезненных исторических темах в очередной раз стала возможностью для политиков и партий приобрести популярность и повысить свой рейтинг.

Ситуация, связанная с атакой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы за его высказывание относительно отношений Украины и Польши в 1930-х – 1940 годах на представительном общественном форуме в Ольштыне по поводу виз будущего Польши, может быть элементом большой политической игры. И, что важно, при участии как представителей ПиС, которые первыми набросились на украинского чиновника-дипломата, так и действующей коалиции, включая премьера Туска.

Ведь глава польского правительства подтвердил слова Косиняка-Камиша, что без согласия Польши Украина не станет членом ЕС, если не будет соответствовать стандартам, в том числе культурно-политическим. После многих заверений Туска в поддержке евроинтеграционного курса Киева и при минимальной исторической риторике "Платформы", это было довольно неожиданно. Интересную позицию занял маршалок польского Сейма Шимон Головня, движение которого "Польша-2050" создает из ПСП политический альянс "Третий путь" в рамках действующей парламентской коалиции. По его словам, на полях конференции GLOBSEC в Праге, Украина, несмотря на те или иные вещи, должна быть членом ЕС. Однако, по его убеждению, разногласия между поляками и украинцами "относительно Волыни относительно нашей истории" в дальнейшем будут иметь место.

Кстати, нередко именно Главные прочат кандидатство в президенты от "Третьего пути". Однако пока не ясно, как это можно совместить с возможными стремлениями партнера по коалиции Косиняка-Камиша, который также баллотировался в президенты на предыдущих выборах. Как бы там ни было, кроме политических мотивов, вполне вероятно, что игра вокруг выступления Кулебы приобретает оттенки спровоцированной извне дипломатической войны. Ведь российская пропаганда от локальных операций по дискредитации украинских и польских политиков и отдельных аспектов отношений перешла к полноценной войне с использованием ментальных кодов, исторических стереотипов и предубеждений, а также умело срежиссированных амбиций политиков.

Вышеупомянутые аспекты стали причиной того, что польский политикум и общество незаметно для себя вовлекаются в различные внутренние споры, в которых вопросы разделения Речи Посполитой или Волынской трагедии становятся маркерами принадлежности к той или иной политсиле. И на фоне сложных взаимоотношений между разными ветвями власти этого более чем достаточно для формирования мощного парламентского или правительственного кризиса.

Более того, активное упоминание исторических травм может привести Варшаву на путь венгерского премьера Виктора Орбана, который периодически подвергает сомнению положение Трианонского мирного договора 1920 года, при котором Венгрия потеряла 40% территории и выход к морям. А неоднозначная реакция польского политического сообщества свидетельствует, что польская политика и общественная жизнь открыты для кремлевских технологий, уже много лет влияющих на Венгрию, используя ее для геополитических интересов Москвы.

В интересах Польши остановить антиукраинскую истерию. Официальная Варшава сама впускает кризисы безопасности на свою территорию, открывает инфопространство для кремлевских нарративов, подрывающих как ее собственную безопасность, так и соседних государств, в частности Украины. Примером тому может служить заявление заместителя министра нацобороны Польши Павела Залевского, что Польша не будет сбивать российские беспилотники или ракеты над Украиной, а также не будет тренировать украинских солдат на нашей территории. Что, очевидно, изрядно устроило бы Кремль.

К счастью, в контексте указанного есть трезвые взгляды на региональную безопасность. Например, у министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который подчеркнул, что Польша и другие граничащие с Украиной страны имеют "обязанность" сбивать российские ракеты, приближающиеся к их воздушному пространству.

Вся эта ситуация является свидетельством того, что в Польше не в полной мере понимают весь масштаб и степень риска такого выгодного для России кризиса, который в прямом смысле создает искусственную дипломатическую и культурную войну. Такие напряжения Москва обычно рассматривает как значительный успех, сопровождаясь масштабной дестабилизацией, в частности, в сфере безопасности. Именно поэтому не нужно идти на очередное обострение. А, наоборот, делать все возможное, чтобы украинский, польский и другие народы Центрально-Восточной Европы, несмотря на определенные разногласия или политические мотивы, выстраивали в дальнейшем прочное и союзническое сотрудничество. Ведь общий враг, Россия, пристально следит за региональными и глобальными процессами и выжидает наиболее удобного случая, чтобы нанести решающий удар.