"Российские ракеты не знают о защите на 9 миллиардов": эксперт рассказал, как можно реально защитить ТЭС

Если обстрелы России будут повторяться, то отключение электроэнергии в Киевской области возможно уже в ближайшие месяцы.

Украинцы шокированы суммой средств, потраченных на защиту Трипольской ТЭС от воздушных ударов России, которую вчера уничтожил враг на Киевщине. Речь идет о более чем 9 млрд, которые выделили на эти цели из госбюджета.

Чиновники оправдываются, мол, защита была только от атак БПЛА и обломков ракет и не спасла бы станцию от ракетного попадания.

Сайт ТСН.ua поинтересовался у Олега Попенко, эксперта из сферы ЖКХ, действительно ли здание ТЭС было защищено от воздушной атаки и правильно ли использованы такие сумасшедшие деньги.

Уверяли, что защита на 100%

"Давайте вспомним, что рассказывали нам ответственные чиновники, они заявляли, что объекты "Центрэнерго" — Трипольская ТЭС на 100% защищена от попаданий, а Змиевская ТЭС на 70% защищена от попаданий. Сегодня же чиновники добавляют, что оказывается Трипольская ТЭС имела защиту только от дронов. Но ведь это совсем другая история! Тогда у меня возникает вполне логичный вопрос: куда потратили более 9 миллиардов гривен? И на какую именно защиту от дронов. Мне кажется, что эта цифра совсем не вписывается в стоимость антидроновой защиты",– рассказывает сайту ТСН.ua Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ.

Он добавляет, что подобная нестыковка побуждает к вопросу: как и на какую сумму защищены другие объекты "Укрэнерго"? Ведь, по словам эксперта, в четверг было зафиксировано попадание врагом еще в 4 объекта и они также серьезно пострадали.

"Нужно выяснить, куда исчезли эти деньги и кто будет отвечать за эту абсолютно бездарную позицию по защите энергетических объектов. Как можно было потратить десятки миллиардов гривен так, что объекты теперь не работают", — отмечает Олег Попенко.

Трипольская ТЭС до атаки россиян / Фото: УНИАН

Вопросы миллиардов

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о выделении 9,7 млрд гривен в защиту энергетической системы. Не уточняя, на какие объекты выделяются средства.

"На позапрошлом заседании правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн в защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора", — сказал 12 сентября 2023 года Денис Шмыгаль.

Олег Попенко утверждает, что в защиту всего топливно-энергетического сектора было выделено 50-70 миллиардов гривен.

"Я говорю не только о "Центрэнерго" и других компаниях. У нас еще есть "Укрэнерго". На их объекты выделялись огромные средства, поэтому нужно рассматривать все в комплексе. А более 9 миллиардов гривен – это то, что было отдельно выделено" на защиту объектов "Центренего", то есть на Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Возможно, что-то из этих средств дали на защиту объектов ДЭТК, потому что четкой информации нет, а документы закрыты и нельзя посмотреть, как эти средства были распределены. Но точно более 9 миллиардов не может быть на всю отрасль, потому что там цифры гораздо больше", — убеждает Олег Попенко.

Пожар на Трипольской ТЭС после атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Надо прятать под землю

Эксперт соглашается, что спасения от прямого попадания "Кинжалом" в здание ТЭС может и не быть, но настаивает, что огромные средства должны использоваться более рационально.

"О том, что подобные объекты нужно прятать под землю, я говорил, пожалуй, первым, еще летом 2022 года — единственной защитой для трансформаторных подстанций является лишь их вариант перемещения под землю. И такая практика у нас в Украине есть. Подобные меры безопасности предлагались еще задолго до начала войны. Была даже разработана программа о подземном размещении всех трансформаторных подстанций. Еще в начале войны, я отмечал, что это, к сожалению, единственный выход спастись от ракет и именно его нужно реализовывать на практике", — рассказывает Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что такие страны как Швейцария, Германия, Польша, Чехия уже прорабатывают проекты по перемещению трансформаторных подстанций под землю. Причем речь идет не о больших подстанциях. Хотя, например, у Румынии есть опыт монтирования трансформаторной подстанции внутри скалы.

Трипольская ТЭС снабжала электроэнергией Киев и три области Украины / Фото: УНИАН

Когда грозит блекаут?

Олег Попенко добавляет, что в настоящее время из-за уничтожения Трипольской ТЭС угрожающей ситуации для Киева и области нет.

"Киеву и Киевской области сейчас ничего не угрожает. Даже были введены ограничения поставки электроэнергии в сеть от солнца. Но, если обстрелы со стороны России будут и дальше повторяться, то отключение электроэнергии в Киевской области возможно в ближайшие месяцы. Также не стоит забывать, что были попытки россиян попасть в Киевскую ГЭС, а она покрывает определенную часть генерации электроэнергии на пике нагрузки.Также были попытки россиян попасть в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столице и Дарницкую ТЭЦ. Если россияне продолжат бить по этим объектам, мы просто останемся без покрытия пиковой нагрузки и станем полностью зависимы от импортной электроэнергии", — отмечает Олег Попенко.

Он добавляет, что спрогнозировать будут ли такие удары в дальнейшем никто не берется.

"Прогнозировать — дело неблагодарное. Но прослеживается определенная последовательность и стратегия оккупантов. Они четко бьют по объектам критической инфраструктуры и, к сожалению, достигают цели", — говорит эксперт.

ТЭЦ-6 в Киеве / Фото: КГГА

Что с защитой энергообъектов в Киеве

Олег Попенко отмечает, что очень сомневается в том, что все энергетические объекты в Киеве защищены от российских обстрелов даже если об этом заявляют власть имущие.

"Мы уже видим, насколько оказался уникальным гиперпроект защиты объектов на 100% от "Центрэнерго" и "Укрэнерго". И российские ракеты наверняка просто не знают, что наши объекты надежно защищены, поэтому четко попадают разрушая все, что возможно. Поэтому я ставлю под большое сомнение то, что наши объекты в Киеве могут быть защищены, какой-то суперзащитой. Чем могут быть защищены от ракет наши ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6? Разве что куполом, как над ЧАЭС, но такой купол нужно строить лет 10. Поэтому я не верю, что такого масштаба объекты можно защитить как-то физически, кроме систем ПВО", — отмечает Олег Попенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о ракетном ударе по Трипольской ТЭС: есть ли угроза блекауту для Киева и области.

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