Российские ракеты в небе над НАТО: что об этом говорят в Румынии и какой должна быть реакция Альянса

Если не сказать, что уже вышла, причем давно. После ракетного взрыва в Польше в ноябре прошлого года, когда погибли два польских гражданина, в пятницу, 10 февраля, российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и страны-члена НАТО Румынии.

"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", – написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

Позже в видеообращении Владимир Зеленский подтвердил факт пересечения российскими ракетами воздушного пространства Молдовы и Румынии.

"Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – добавил президент Зеленский.

МИД Молдовы сразу вызвал российского посла в Кишиневе для объяснений. А Министерство обороны страны подтвердило, что "ответственные структуры ведомства в 10:18 обнаружили ракету, пересекшую воздушное пространство Молдовы над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косауке Сорокского района, направляясь в сторону Украины".

А вот Министерство обороны Румынии не подтвердило факт мероприятия российской ракеты в их воздушное пространство, фактически опроверг заявление главкома ВСУ Валерия Залужного и украинского президента Владимира Зеленского. Хотя все же подняли в небо два самолета своих ВВС МиГ-21 LanceR под командованием НАТО.

"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы", — заявили в Минобороны Румынии.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина может предоставить радиолокационные данные, подтверждающие пролет двух российских "Калибров" в воздушном пространстве Румынии. При этом, по его словам, враг сознательно запускает ракеты вплотную к границам стран-членов НАТО, чтобы работали украинские ПВО, защищая наших людей и объекты критической инфраструктуры, а обломки падали на натовской территории.

"Безусловно, страны-члены НАТО также наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы, подтверждающие это. Я думаю, что будут предоставлены определенные материалы из тех систем, из радаров, где были замечены эти ракеты", — добавил Юрий Игнат.

Это уже не в первый раз, когда Россия так дерзко запускает свои ракеты и дроны, пересекающие воздушное пространство других стран. Еще в марте СМИ сообщали, что в Румынии упал беспилотник, вероятно, российского происхождения. В случае с Молдовой – это уже четвертый такой инцидент. Три раза до этого на ее территории падали обломки ракет. Потому Молдова хочет криминализировать ракетные атаки на Украину. Там предлагают ввести уголовную ответственность сроком от 3 до 12 лет за сам факт пролета ракеты, а за ранение или убийство человека – до 10-20 лет тюрьмы.

По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, пролеты российских ракет над государствами НАТО – весомый элемент психологического давления и рефлексивного контроля. Москва напоминает государствам восточного фланга Альянса об их уязвимости, являющемся триггером для колебаний по поддержке Украины ценой собственной безопасности, создает повод для дискуссий о действенности НАТО и готовности всех членов выполнить обязательства в соответствии со статьей 5 (о коллективной обороне – ред.), а также провоцирует разочарование Североатлантического союза среди украинцев.

"Все это относительно за малые средства, с высоким медийным покрытием. И Москве даже делать ничего не надо, кроме как запустить ракету — остальное мы сами сделаем за них, поднимая из глубин сознания все те нарративы, которые российская пропаганда десятилетиями укореняла в Европе. Нехватка точной информации льет воду на мельницу популистов, пессимистов, конспирологов и циничных сторонников мира "любой ценой", а значит пробуждает в людях темнее, что и есть среди основных задач российской пропаганды, ведь победить мощную военно-техническую машину Альянса россиянам не под силу, поэтому победить они пытаются прежде всего в мозгах граждан государств НАТО и Украины", — комментирует для ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Руководитель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев также считает, что российские ракеты в воздушном пространстве Румынии и Молдовы – это сознательный вызов Западу протестовать реакцию и решимость НАТО. Депутат напоминает, что подобный прием Путин использовал прежде против Турции (в 2015 году, когда российский Су-24 пересек воздушное пространство Турции и был сбит – ред.).

"Сбивать российские ракеты, усиливать санкции и немедленно предоставить Украине авиацию и ATACMS. У Путина не должно быть никаких иллюзий, что кого-то в Европе он может прогнуть. Иначе последствия для Европы будут ужасными", — отметил Чернев.

Впрочем, в НАТО сослались на заявление румынского Минобороны, не добавив больше никаких деталей. The Washington Post пишет, что в течение всего года этой полномасштабной войны страны НАТО усердно пытались избежать любых признаков прямого конфликта с Россией. Такой же тезис в своей статье об этом ракетном инциденте повторила и The New York Times. Румынские медиа писали и говорили об этом просто как о факте, ссылаясь на заявление своего Минобороны.

Показательно, что пролеты российских ракет в воздушном пространстве Молдовы и Румынии пришлись на последний день военных натовских учений в Румынии близ Черноморского побережья. Еще в январе The New York Times с гордостьюсообщала, что впервые со времен Второй мировой солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии США приехали в Европу на военные учения с румынскими войсками на авиабазе "Михаила Когальничана", что всего в 7 минутах полета ракеты от русских складов боеприпасов в Крыму.

По словам президентки Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния) Анжелы Грамады, прежде всего нужно учитывать, что была мгновенная реакция направить самолеты, задействованные в военных учениях, ближе к траектории (полету – ред.) этих ракет, чтобы минимизировать потенциальное влияние. Это подтвердили власти Румынии. И это была уместная реакция с точки зрения коммуникации, чтобы устранить спекулятивные мнения в случае, если ракеты были сбиты украинским ПВО на иностранной территории, как в случае с Польшей.

"Мы знаем, сколько тогда было сделано предположений, которые нанесли ущерб имиджу украинских руководителей. Иногда ответственные решения могут рассматриваться неосведомленной общественностью как задержка, нехватка сплоченности или халатности. Во время войны или рисков безопасности принимать решение гораздо труднее, поскольку чиновники должны демонстрировать большую ответственность. Сегодня россияне не получили никаких спичек ни от одной страны-члена НАТО для их внутренней пропаганды", — говорит ТСН.ua Анжела Грамада.

По ее словам, в пятницу, 10 февраля, атака на Украину снова усилилась. "Я не хочу быть среди тех экспертов, которые утверждают, что близится первая годовщина тотального вторжения России в Украину, и именно так Кремль понимает, что празднует этот момент. Думаю, речь идет скорее о том (со стороны России – ред.), что результаты должны быть достигнуты, которые отсрочиваются даже с объявлением массовой мобилизации, с решениями заставить экономику работать на войну или подавить любую форму оппозиции внутри страны, и все должны перестать сомневаться в плохом выборе Москвы», — отметила эксперт.

Путин уже давно агрессивно критикует развернутые в 2016 году американские системы ПРО в Румынии. Шесть лет назад сумасшедший кремлевский "фюрер" называл это "стартом новой гонки вооружений", угрожая ответить "на эту угрозу".

По мнению бывшего посла США в Украине, а ныне директора Центра Евразии в Atlantic Council Джона Гербста, эту нерешительность со стороны США и многих стран-членов НАТО относительно предоставления Украине более действенного и мощного оружия, которое бы сделало невозможным такие ракетные инциденты в будущем, которые, как в случае с Польшей, приведшей к трагическим последствиям, можно объяснить некоторым успехом информационной спецоперации Путина, которую он внедряет уже более 20 лет. Главный месседж – если Путина, как крысу, загнать в тупик, то он пойдет на все, в том числе и на использование ядерного оружия.

"Путин понимает психологию. Это главная причина нерешительности, которая является ошибочной политикой США и НАТО. Российские военные силы не имеют успеха в этой войне. Путин и Кремль должны объяснять россиянам, почему они так плохо воюют. Поэтому они говорят, что эта война не против Украины, а против НАТО Они хотят запугать Америку, НАТО, чтобы они перестали помогать Украине, поэтому они говорят, что будет какое-то столкновение между НАТО и Россией, и мы знаем, что военная помощь от Америки и других стран НАТО велика. помощь не включает всю передовую военную технику, которая нужна Украине. И именно риск эскалации – одна из главных причин этой нерешительности, которая является ошибкой нашей политики», – сказал в интервью ТСН.ua Джон Гербст.