Российские "Шахеды" роями: почему Украине нужно готовиться к усилению ударов и помочь ПВО

Россияне избирательно наносят массированные воздушные удары по Одессе, Сумам, Днепру, Запорожью, Харькову и Киеву.

Реклама

Последние массированные удары российских «Шахедов» по Одессе снова подняли вопрос о дальнейшей эскалации дроновой войны. До этого РФ атаковала Киев, Харьков, Кременчуг, Сумы, Запорожье. Действительно ли украинцам стоит готовиться к усилению атак и есть ли связь между ними и международными событиями.

ТСН.ua выяснял мнения экспертов.

Эксперт по безопасности Алексей Йижак предположил, что Россия будет усиливать точечные удары по крупнейшим городам Украины, по меньшей мере, до 24 июня, до саммита НАТО.

Реклама

Но действительно ли воздушные атаки ограничатся этой датой?

Цель воздушных ударов России остается неизменной

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отмечает: Россия уже длительно применяет точечные и массированные удары, атакуя один город или населенный пункт. Эта тактика, вероятно, сохранится.

«Изменилась тактика нанесения воздушных ударов: РФ выбирает определенные объекты в одном городе или райцентре и атакует роями/волнами дронов, а при необходимости добавляет компонент крылатых ракет или баллистики. В последний раз такую тактику применили к Одессе, а до этого были Киев, Кременчуг, Харьков и другие города. Из этого можно заключить, что россияне это делают планово, чтобы как можно сильнее влиять на местное население, нанося разрушения и человеческие жертвы. Цель ударов — заставить соглашаться на ультимативные условия Путина», — объясняет Игорь Романенко.

Какие перспективы ждут города Украины?

Относительно привязки атак к определенным датам или событиям, Игорь Романенко отмечает, что у россиян действительно есть тенденция к «символизму» дат. Однако сомнительно, что воздушные атаки будут продолжаться только до саммита НАТО.

Реклама

«Думаю, что принципиально дальнейшие налеты вряд ли будут отличаться от тех, которые есть сейчас. Допускаю, что противник будет концентрировать усилия и только будет менять акценты атак. Например, относительно Киева, который всегда под прицелом у Путина. Все зависит от данных российской разведки, планов и возможностей. А поскольку ресурс для атак у россиян есть, то они и дальше будут сосредотачиваться на отдельных городах и будут избирательно наносить массированные воздушные удары по Одессе, Сумам, Днепру, Запорожью, Харькову или Киеву. Такое вполне возможно», — прогнозирует эксперт.

Путин намеренно затягивает переговоры

Российские чиновники часто повторяют дату 22 июня, мол, после нее могут возобновить переговорный процесс с Украиной. Эта дата имеет определенный символизм — 22 июня 1941 года Гитлер начал войну с СССР.

«Пока нет существенных признаков, что именно дата уже утверждена и будет днем возобновления переговорного процесса. Да и вообще, сейчас чего-нибудь существенного вряд ли стоит ожидать от этих переговоров. Думаю, что у Путина все построено таким образом, чтобы на переговорах, если таковые состоятся, выдвигать максимально ультимативные условия для Украины, на которые мы не согласимся. И, конечно, это еще больше затянет процесс переговоров. Путину это нужно, чтобы дальше продвигаться вперед на фронте, продолжать войну», — говорит Игорь Романенко.

Трамп откровенно помогает Путину

Эксперт добавляет, что Россия заинтересована в затягивании переговорного процесса и будет делать это, тем временем усиливая свои действия на фронте и нанося воздушные атаки по нашим мирным городам.

Реклама

«К сожалению, затягивать переговорный процесс Путину помогает сам Дональд Трамп, особенно после их телефонных переговоров. Американский президент уже откровенно помогает Путину, и мы видим, какие это имеет ужасные последствия для Украины. А если Трамп помогает Путину, то, соответственно, действует и вся его команда», — отмечает военный эксперт.

Как бороться с нашествием российских дронов: два пути

Игорь Романенко называет два возможных пути борьбы с российскими воздушными атаками:

Превентивные удары: «Должны соответствующими средствами наносить превентивные удары по локациям в России, где производятся и хранятся ударные дроны». Сбивание дронов в воздухе: «Второй путь, хоть он и менее эффективен — сбивать дроны, когда они уже в воздухе. С этим достаточно много проблем, поэтому стоит к этому процессу подключаться украинским общинам».

Эксперт напоминает, что 11 июня правительство приняло решение: граждане, не подлежащие мобилизации, могут приобщаться к мобильным огневым группам для сбития «Шахедов».

«В борьбе с налетами российских дронов нас может спасти сплоченность. Это, так сказать, опыт ушедших поколений. Люди сплачивались, чтобы противодействовать немецкой авиации во время Второй мировой войны, как в СССР, так и в Великобритании во время бомбежек Лондона. Им приходилось днем работать, а ночью заниматься противовоздушной обороной. Должны так поступать и сейчас, потому что у государства, к сожалению, нет возможности везде решить эти вопросы. Поэтому нам нужно учиться противовоздушной обороне — сбивать дроны, потому что противоракетной обороной может заниматься исключительно государство. Нам придется этому научиться, чтобы усилить ПВО и защитить собственный город, семью, место работы», — заключает Игорь Романенко.

Реклама

Дата публикации 14:21, 20.06.25 Количество просмотров 22 Одесса этот ночной ужас едва пережила! Рой дронов испугал всех и наделал беды