Дрон-"ждун" в Киеве: Россия готовила покушение на топ-чиновника ГУР – первые подробности (фото)

Покушение на Андрея Юсова / © facebook/Андрей Небытов

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Российский агент готовил покушение на сотрудника ГУР. Убийство планировал совершить в Киеве с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

«FPV-дрон, так называемый «ждун». В самом сердце Киева. Заказчик – спецслужбы России. Вознаграждение киллеру – 100 000$», – рассказал Небытов.

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По данным источников ТСН.ua в Силах обороны, речь идет о предупреждении убийства представителя разведки Андрея Юсова.



По информации правоохранителей, заказчиком являются российские спецслужбы. Вознаграждение киллеру составляло 100 000$.



«Наглое резонансное преступление в отношении руководителя структурного подразделения разведки должно было ударить по боеспособности Украины, сломать дух. Это был бы подарок для российской пропаганды — и невосполнимая потеря талантливого человека, делавшего больно оккупантам», — написал он.

Что известно о российском агенте

Небытов добавил, что для организации убийства россияне завербовали 38-летнего ранее судимого киевлянина с уголовным прошлым. Злоумышленник был осведомлен о методах работы полиции и соблюдал жесткую конспирацию. Шифрованные разговоры, анонимные криптовалютные счета, просчитанные пути ухода.



«Получив информацию, полицейские вели киллера на всех этапах от подбора способа убийства до поиска непосредственного исполнителя. Невидимо для российских спецслужб. Совместно со следователями и спецназовцами киллера были задержаны, планы россии — сорваны», — отметил он.

Покушение на убийство Андрея Юсова

Напомним, что российские спецслужбы не впервые пытаются убить топ-представителя Главного управления разведки. В феврале этого года стало известно о покушении на Андрея Юсова. Тогда украинские и молдавские спецслужбы провели операции под названием «Энигма 2.0», которая позволила предотвратить серию дерзких убийств. Главными целями были известные журналисты, общественные деятели и чиновники Украины.

Сам Юсов подтвердил эту информацию и добавил, что его фамилия не в первый раз фигурирует в списке на убийство.



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