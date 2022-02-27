Российские танки расстреляли автобус в Сумской области: первые подробности

Скорые к нему пока не подпускают.

Автобус с гражданскими российские танки расстреляли в Ахтырском районе между селами Чупаховка и Довжик, Сумской области. Скорые помощи к нему пока не подпускают. Также есть данные о том, что местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут. Семейные врачи пешком из амбулатории выходят на место расстрела. Будут оказывать медицинскую помощь до приезда скорой.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

По словам местных жителей, очень большая колонна вражеской бронированной техники и автомобилей начала движение в направлении Чупаховки и Новой Павловки где-то с трех ночи и двигалась вплоть до самого утра. Спрашивали дорогу на Гадяч. И очевидно, что на их пути как раз и случился этот автобус с гражданским, который они и расстреляли.

С вечера продолжаются ожесточенные бои на подступах к Лебедину. Известно, что сейчас уже пятеро наших раненых бойцов. Но оттуда сообщают, что на помощь нашим военным с утра выступили артиллерия и Грады.

От мощных обстрелов, продолжавшихся накануне, приходят в себя Ахтырка, Сумы. В первый раз под Грады и артиллерию попал жилой квартал Сум. В многоэтажках и пансионате для ветеранов выбивало окна. Обстрелянный частный сектор на Веретеновке. Снаряды попали в два дома, которые выгорели дотла. Известно о гибели мужчины, травмированной женщине. В больницах Сум находится 12 раненых.

В самом городе – врага нет, танки по городу уже не ездят, блокпост, стоявший непосредственно в Сумах возле человеческих огородов и домов на Косовщине – вечером оккупанты уничтожили, подожгли свой БТР, а сами скрылись. А утром наши патриоты уничтожили вражеский блокпост возле Химпрома. В городе активизировалась наша тероборона. Но – в городе катастрофически не хватает оружия и патрона. Все что было – уже раздали, но очень много людей – мужчин, женщин, подростков сейчас готовы становиться в ряды теробороны, вести партизанскую войну. Оружие нуждается в Тростянце, Ромнах, и особенно – в Сумах.