Российские танки вошли в Славутич: что известно о захвате оккупантами города-спутника ЧАЭС

Местные жители вышли на главную площадь города с украинской символикой.

Российские оккупанты вторглись в город-спутник Чернобыльской атомной электростанции — Славутич в Киевской области: танки въехали в город.

Что известно о захвате оккупантами города-спутника ЧАЭС — в материале ТСН.

Прорыв оккупантов в город

Информация о захвате Славутича и русских танках на улицах появилась утром в субботу, 26 марта. Глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк сообщил, что захватчики захватили городскую больницу.

Следует заметить, что оккупанты Российской Федерации пытались прорваться в город уже несколько дней. В четверг, 24 марта, войска хотели взять город штурмом: они обстреливали украинские блокпосты. Впрочем, тогда зайти в Славутич не удалось.

Российские оккупанты вторглись в город Славутич Киевской области

Накануне 25 марта враг также пытался прорваться на территорию города. По словам главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, "терроборона отразила попытку российского наступления". Впрочем, из-за неравенства сил российской армии удалось прорвать силы Теробороны и войти в город.

Похищение и возвращение мэра

Сразу после захвата города стало известно, что оккупанты страны-агрессора России похитили городского голову Юрия Фомичева. Вместе с тем глава Киевской ОГА сообщил: городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Через несколько часов захватчики отпустили городского голову, сообщила "Суспыльному" советник мэра по безбарьерности Татьяна Мельник. Более того, по ее словам, россияне отошли к окраине города.

К слову, на днях появлялась информация о якобы побеге городского головы. Впрочем, Фомичев на своей странице в Facebook опроверг это.

"Перестаньте разгонять фейки и панику!!! Мы все работаем!!! Работаем дистанционно, каждый на своем месте и все единственной командой! Городской голова имеет свои задачи и выполняет их в четкой координации с областным штабом. А для славутичан и нашедших защиту в нашем городе, городской голова с общиной и работает для общины!И не важно, где это происходит: в кабинете исполкома, в подвале в укрытии, или, может, вообще в лесу… Но точно не в Польше, куда вы там еще любите меня отправлять", — написал он.

Проукраинский митинг горожан

Когда танки армии Российской Федерации зафиксировали в окрестностях, жители города с украинской симоликой вышли к зданию горсовета. Так они хотят показать оккупантам, что им здесь не рады.

Горожане вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Сканируют – "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Они развернули большой государственный флаг.

По словам главы Киевской ОГА, российские захватчики открыли огонь в воздух. Кроме того, бросают свитошумовые гранаты в толпу. "Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше", — подчеркнул Александр Павлюк.

Нескольконедельная изоляция Славутича

Город-спутник ЧАЭС оказался в полной изоляции практически с начала российской войны в Украине. Более 20 тысяч жителей заблокированы из-за захвата оккупантами станции, а также из-за боев вокруг Чернигова. Оккупанты страны-агрессора стали вокруг Славутича, поэтому туда не доставляли продукты питания и медикаменты.

Кроме того, практически с 9 марта в городе отсутствовала электроэнергия и отопление. Воду подают по несколько часов в день. С перебоями работает связь.

Из города не были согласованы гуманитарные коридоры, поэтому выехать из него безопасным путем невозможно. Самостоятельно сделать это опасно, ведь дороги не проезжие, во многих направлениях продолжаются бои.

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