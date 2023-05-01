Российские военнопленные не раскаиваются и не верят, что у украинских пленников нет таких условий

Трехразовое питание, зал для просмотра новостей, книги и лечение – это условия содержания российских военнопленных в лагере на Западе Украины. Они свидетельствуют, что Украина, в отличие от врага – европейская страна и придерживается Женевских конвенций. Но ни у одного из тех, кто пришел уничтожать и убивать в Украине, нет раскаяния, в то же время российские нарративы о спецоперации, говорится в ТСН.

В казармах лагеря российских военнопленных с утра пустуют, их жители работают. У каждого отдельная кровать и тумбочка с личными вещами, окна не зарешечены. Рядом комната для просмотра новостей, где пленники смотрят "Єдиний марафон".

Виктору 28, он из Луганщины, в плен попал в ноябре под Соледаром, говорит, что для лагеря условия очень хорошие. Он рассказал ТСН, как очутился на войне.

– Почему вы шли воевать?

– Потому что так надо было.

– Кому?

– "Родине".

– “Родина” – это кто?

– Луганск.

– А государство?

– На тот момент мы не были государством.

– А кем?

– Республика "ЛНР".

– А Украина?

– А с Украиной отделились.

– Почему?

– Не знаю, не интересовался политикой.

Лагерь русских пленных

Заинтересоваться Виктором не заставили ни бои, ни плен. Вопросы его сбивают с толку.

– Я шел защищать.

– От кого?

– От Украины.

– Так Украина, что напала на Украину?

- Я не знаю. Мы ведь не нападали.

– А кто нападал?

- Россия.

– Ну, так от кого вы шли защищать?

– От Украины получается.

- Но ведь Россия напала?

– Ну, Россия напала.

Лагерь русских пленных

В лагере мужчина делает уличную мебель. Сергей – кадровый российский военный из Саратовской области – производит подарочные пакеты. За работу пленные получают зарплату – до 40 гривен в день, которые могут потратить в местном магазине. Российский военный рассказывает, что в плен попал в мае на Черниговщине. “У меня был приказ маленький. Я просто ехал охранял машину боевую. Был в ее сопровождении, чтобы она была под моей защитой. Пересекли границу другого государства. Был приказ. Что мы участвуем в специальной военной операции”, – рассказывает мужчина.

Лагерь русских пленных

В медицинской части русские военнопленные могут получить квалифицированную медицинскую помощь: здесь есть терапевт, хирург, психиатр, можно также сделать рентген. Кабинет УЗИ с современным оборудованием, а совсем рядом напротив есть стоматологический кабинет.

Пленные признают, что условия хорошие. По свидетельствам украинских военных, многих из них в плену морили голодом. Впрочем, российские военные в это не верят даже после просмотра кадров обмена уставших украинских бойцов. “Я слышал, что хорошо относятся к пленникам… Я тоже на 15 килограммов похудел, это просто болезнь, стресс. Я не думаю, что это оттого, что морят голодом”, — убежден один из пленных.

Лагерь русских пленных

У русских пленных трехразовое питание. К примеру на обед: суп гороховый, каша кукурузная, салат из свежей капусты.

Ни один, с кем общалась съемочная группа ТСН, не выразил раскаяния и не пытался донести родственникам правду. "Я не видел здесь националистов, я когда приеду домой, конечно расскажу об этом, а так по телефону немного времени дается, чтобы об этом говорить", — говорит Павел.

И даже если бы повернуть время назад… “По идее, я бы ничего не исправил”, — добавляет Антон.

Условия в этом лагере свидетельствуют, что Украина – европейская страна и цивилизованно обращается с пленными. Кроме того, напоминает руководство лагеря эти люди – обменный фонд, благодаря которому вскоре смогут вернуться домой наши защитники.

Читайте также:

"Враг готовится вывозить детей с оккупированных территорий": мэр Мелитополя о новых преступлениях россиян

Российское ядерное оружие в Беларуси: остановит ли мир Путина

Черные от гари птицы и мертвая вода в реках: войну в Украине будут чувствовать и внуки этого поколения