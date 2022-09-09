Российские войска начинают "сыпаться", оккупанты бросают технику: эксперт о ситуации на Харьковщине

Поэтому они бросают свою военную технику и пытаются бежать, чтобы спасти жизнь.

Об этом в эфире ТСН.19:30 сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 канала.

"Отходящие оставляют, как правило, много военной техники. Я могу сообщить статистику ссылаясь на независимый портал Oryx, который оценивает потери техники. Можно сказать, что примерно 35% российской техники, которая стала трофейной для украинских войск, была оставлена при бегстве и отступление российской армии. Это начиная с Киевского и Черниговского направлений и дальше", — пояснил Мусиенко.

Военный эксперт добавил, что на Харьковском направлении батальонно-тактические группы оккупантов недоукомплектованы.

"Это значит, что под давлением украинских войск противник еще более деморализован, желание к сопротивлению исчезает. И надо сказать, что на Изюмском направлении и раньше была информация из разных источников, что там некоторые российские батальонно-тактические группы недоукомплектованы на 50%. А поэтому при таком положении, еще и под давлением украинских сил, мы видим, что российские войска начали сыпаться и отступать. Но у них там еще есть определенные оборонные рубежи, но их состояние ухудшается, они деморализованы", — пояснил Мусиенко.

Напомним, военный эксперт объяснил, как зима усложнит ситуацию на фронте.

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