Российские ядерные учения по уничтожению мира: эксперт назвал цель Путина

Поручение Путина провести в России учения с применением нестратегического ядерного оружия – это попытка повысить ставки накануне запланированного саммита мира. На такой шаг Путин пошел, чтобы достичь определенных положительных для себя результатов.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Когда речь идет о нестратегическом ядерном оружии, то это означает, что речь идет о тактическом ядерном оружии. Его носителями могут быть ракетный комплекс типа "Искандер", даже некоторые виды артиллерийских боеприпасов, некоторые типы ракет, которые враг применяет по нашим территориям. Например Х-101. Они могут быть носителями тактических ядерных зарядов", - объясняет Владислав Селезнев.

И добавляет: "Решится ли Путин использовать этот кейс? Конечно, может, если мир не пошлет ему четкий сигнал о том, что такие его действия - катастрофа для него и всей Российской Федерации. Риски есть, но мы должны понимать, что на каждый такой вызов должна быть эффективная реакция мирового сообщества. Если ее не будет, мы все будем иметь немалые хлопоты".

Напомним, 6 мая 2024 года министерство обороны страны-агрессора объявило, что Генштаб РФ по поручению Путина в ближайшее время проведет обучение "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач".

Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием "связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину".

Американский генерал Бен Годжес оценил ядерные угрозы Кремля. В СНБО в свою очередь объяснили намерение Путина "провести учения по тактическому ядерному оружию".

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