Российские заключенные закончились: возле Роботино позиции ВСУ штурмовали наемники из Непала - подробности

У села Роботино Запорожской области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты постоянно штурмуют наши позиции, а от самого села почти ничего не осталось.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Постоянные штурмы и обстрелы позиций ВСУ

Съемочная группа ТСН отправилась в Роботино. Добираться туда из Орехова можно только в темноте по полностью разбитой дороге. Дальше - нужно идти пешком.

"Техникой нельзя подъезжать. Опасно, особенно два последних дня. Они очень насыпают, потому что знают, что мы подтягиваем силы для обороны. Они знают эти места, это же бывшие их позиции", - говорит военнослужащий 118 ОМБр ВСУ "Техник".

"Техник"

"Услышал, как СПГ летит и оно шипит. Шипение услышал, крикнул, что падаем. Мы зашли в троих, а вышел я один! Один "двухсотый", один "трехсотый". А на мне и царапинки нет!", - говорит военнослужащий 118 ОМБр ВСУ "Паук".

В тот раз, убежден "Паук", его спасла - особая "чуйка" и исключительный слух.

"Есть такие места, мы их занимаем и артиллерия начинает нас разбирать. Приходится немножко отходить назад. Потом снова заходим. Откапываем эти позиции. Занимаем их. Подходят туда пидары", - говорит военнослужащий 118 ОМБр ВСУ "Рудый".

Токмакское направление

ВСУ штурмовали наемники из Непала: что известно

Россияне постоянно пытаются отбить утраченные позиции и продвинуться вперед.

"Чаще всего, на БМП они забрасывают к нам десант. Между точками, и 50-70 метров, они там стараются закрепится. И начинают контролировать. Потом давят, если нет артподготовки", - говорит "Лемберг", командир батальона 118 ОМБр ВСУ

Самые ожесточенные бои продолжаются южнее Роботино, в сторону Новопрокоповки. Чуть ли не через сутки, оккупанты пытаются штурмовать эти украинские позиции, их ВСУ держат ценой невероятных усилий.

Токмакское направление

Воины ВСУ отмечают, что создается такое впечатление, что в России заканчиваются заключенные. Ведь сейчас на штурм россияне бросают даже наемников из дальних стран.

"Мы брали и по 9-10 человек пленных, были такие случаи. Последние штурмы вот, случаи были — подразделений из Непала. Они, даже на английском не разговаривали. Ничего не говорили, просто молчали", — говорит "Лемберг".

"Лемберг"

В то же время, основанное переселенцами из Орехова, село Роботино через полтора столетия после появления на картах – просто прекратило существование. Там ни одного уцелевшего дома уже нет.

Напомним, российские войска не отказываются от повторной оккупации Купянска Харьковской области. Для этого они пытаются выйти на рубежи населённого пункта Синьковка для создания будущего плацдарма для наступления.

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